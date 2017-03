¿Un CONACyT que niega becas?

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Me resulta preocupante la postura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con respecto a la crisis de becas que, actualmente, afecta a los posgrados que se imparten en las instituciones de educación superior de México. Y vamos dejando los puntos en claro.

No desconocemos el hecho de que las finanzas públicas en México están atravesando por una deplorable situación. No somos tontos ni irresponsables. Sabemos que debemos apretarnos el cinturón, pero cuidado: una cosa es apretarse el cinturón y otra, muy distinta, morir de inanición.

El CONACyT está recortando severamente el presupuesto de becas para el posgrado nacional y eso debe preocuparnos, porque nuestra inversión social en la generación, la preservación, la potenciación y la divulgación del conocimiento científico es sustancial para elevar el nivel de autonomía de nuestro país ante el resto de las naciones, especialmente frente a los EEUU, hoy liderados por el gobierno hostil de Donald Trump.

No se trata de caer en un patrioterismo estéril, pero tampoco podemos perder de vista que, dentro de lo posible, el país debe generar su propia investigación científica y debe generar nuevos cuadros de profesionistas y posgraduados para el desarrollo nacional. Vivimos tiempos de carencias y, aunque no nos guste, la necesidad es madre de la invención. Esto está comprobado históricamente.

Miren ustedes, yo mismo soy partidario de la extinción de las estructuras académicas autoritarias y viejas, como las que predominan al interior de nuestro sistema educativo nacional, desde el nivel preescolar hasta el posgrado. Ya saben ustedes: me refiero a las escuelas de varilla y cemento, de pupitres y pizarrones, de horarios fijos, de horas-aula, de profesorados anquilosados, de programas obsoletos o rígidos, de inercias burocráticas, de presupuestos opacos y gastos discrecionales, de sindicatos amafiados, etc.

Soy un académico liberal-anarquista que considera muy oportuna y deseable la desescolarización de la educación que, en su momento, propusiera el profesor Iván Illich. Soy un académico liberal-anarquista que mira con buenos ojos experimentos educativos como la Universidad Popular de Caen, apasionadamente impulsada por el filósofo francés Michel Onfray, y como la Academia Khan.

En tiempos del ciberespacio, en tiempos del Internet, la educación dominante debe ser la educación en línea (e-learning), que es una forma educativa que tiene muchas ventajas, como son: a) la ampliación de la cobertura; b) la centralidad de la autodidaxia; c) la posibilidad real de que cada estudiante avance a su ritmo, y que pueda combinar sus actividades laborales con su aprendizaje académico; d) la evitación de los tiempos perdidos en traslados terrestres que, además, elevan la contaminación ambiental y el congestionamiento vehicular; e) la disminución de la carga burocrática; y f) la eliminación del magisterio parasitario.

La educación en línea, además, reduce costos y hace innecesario el otorgamiento de becas. La educación en línea es el futuro, pero un futuro que ya está aquí, asomando claramente las narices. Y México no se puede quedar fuera del desarrollo educativo mundial.

Me queda claro que hacia allá debemos avanzar en todos los niveles. Debe quedar reducido a su mínima expresión el trabajo académico in situ, a manera de prácticas de campo, de laboratorio, etc.

Pero cuidado, a esta muy deseable meta se debe llegar poco a poco, de forma paulatina, no de golpe y porrazo. Y, justo por esto, en las actuales circunstancias del desarrollo académico nacional, aún debemos contar con un sistema de becas de cobertura suficiente, en monto y número.

El CONACyT recién ha dicho que no habrá recortes en las becas que ya han sido asignadas con anterioridad. Pero igual ha dicho que en este año (2017) las becas no crecerán como en ejercicios anteriores. O sea que para las generaciones de posgrado que inicien este año sus actividades académicas, la cosa estará muy difícil. Al parecer, en algunos posgrados habrá mucha infraestructura y profesorado para poco estudiantado.

La actual crisis de becas para posgrado debe atizar nuestra inventiva social. Y por supuesto que debemos dejar de ver las becas de posgrado como “seguros de desempleo para universitarios”.

Es hora de que las instituciones de educación superior y el CONACyT comiencen a idear nuevas formas de interacción en el corto y mediano plazos, con un claro objetivo: transitar de la educación escolarizada a la educación en línea, hasta que ésta se vuelva la forma de educación predominante en nuestro país.

Por vía de mientras, esperemos que el CONACyT muestre algo de sensibilidad dentro de las actuales circunstancias nacionales.