AMLO vs. Fuerzas Armadas

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El líder nacional y seguro candidato presidencial del partido-secta MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vuelve a exhibir su deficiente visión de Estado, su actitud mesiánica e irresponsable frente a la institucionalidad pública que, no por imperfecta, deja de ser el marco de referencia mínimo para regular la difícil convivencia entre quienes habitamos este país llamado México.

A AMLO se le está yendo la lengua, de la forma más torpe posible. Y ahora tocó las fibras más sensibles de las Fuerzas Armadas, que no son cualquier cosa en un país como México.

No exentas de problemas internos, las Fuerzas Armadas siguen siendo el último y definitorio recurso de la fuerza legítima que tiene el Estado Mexicano. Casi nada. Por ello, cuando se habla de las Fuerzas Armadas se debe ser muy cauto, y el Profeta de MORENA ya ha incurrido en dos dislates en los más recientes meses.

El pasado viernes 10 de febrero, AMLO reprobó drásticamente el operativo que, contra el crimen organizado, llevó acabo la Marina en Tepic, Nayarit, durante el cual fue abatido Juan Francisco Patrón, líder regional del Cártel de los Beltrán Leyva. En esa ocasión, AMLO calificó a dicho operativo como “masacre” y afirmó que hubo menores entre las bajas.

Por supuesto que, ante la ausencia de pruebas que demostraran sus dichos, la Marina mostró su molestia, sobre todo porque los daños colaterales del operativo fueron exiguos dado el potencial destructivo del grupo criminal atacado.

Posteriormente, el pasado lunes 13 de marzo, durante su reciente gira por los EEUU y ante las preguntas y los reclamos con respecto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, AMLO se atrevió a decir que las reclamaciones debían dirigirse al Ejército.

AMLO se hizo eco fácil de una versión ideológicamente sesgada, que sigue sosteniendo que el Ejército fue partícipe, por acción u omisión, en la desaparición de los normalistas. Vale decir que, hasta la fecha, no existe prueba alguna de la participación del Ejército en tan aciago acontecimiento. Justo por ello, el Ejército se sumó a las muecas que ya había manifestado la Marina.

Y para colocar en su justa dimensión la estupidez e irresponsabilidad de las declaraciones de AMLO contra el Ejército Mexicano, hay que recordar que tales declaraciones fueron hechas en un territorio ajeno (EEUU), que proyecta pronto y a nivel mundial cualquier discurso; en un territorio que está gobernado por un político de la talla de Donald Trump, a quien le encanta sugerir que países como México necesitan de las fuerzas gringas para combatir a los “bad hombres”.

Así, pues, el desacierto de AMLO fue monstruoso, porque, siendo el puntero en las encuestas, dijo lo peor, en el peor momento posible y en el peor espacio posible. ¡Carne lista para el asador!

Por supuesto que AMLO se dio cuenta de su error garrafal y quiso resarcir el daño, declarando, de manera muy forzada, que él respeta mucho a las Fuerzas Armadas, que “los soldados son pueblo uniformado, hijos de campesinos y obreros” y bla bla bla. Y, por supuesto, atribuyó su propio error al nerviosismo de la “mafia del poder”. Pero el daño ya estaba hecho.

Por ello, el Director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Carlos Beltrán Benítez, salió el pasado martes 21 de marzo a hacer pública la molestia de las Fuerzas Armadas ante las acusaciones sin sustento de AMLO (a quien jamás mencionó por su nombre), porque, como es obvio, tales acusaciones las dejan muy mal paradas en un ambiente de por sí poco amable para ellas.

Y miren ustedes la forma de proceder de las Fuerzas Armadas: pudiendo demandar a AMLO por lo que dijo, prefirieron la vía del comunicado oficial. Aun molestas, las Fuerzas Armadas juegan sus cartas diplomáticas frente a la lengua larga de AMLO.

A AMLO se le olvida algo muy importante, pero de veras muy importante: que los militares pueden o no votar como ciudadanos, pero pesan mucho como institución pública. Por ello, hay que tratar a las Fuerzas Armadas con pincitas.

¿Impunidad para los militares? No, obvio. Cuando se tengan pruebas fehacientes del mal proceder de los militares, éstos deben ser sancionados conforme a Derecho y en el marco de la institucionalidad democrática, como en los casos Jesús Gutiérrez Rebollo (1997) y Tlatlaya (2014).

Pero de esto a hacer acusaciones sin sustento hay un abismo enorme. AMLO debe “serenarse” y debe sopesar todo lo que lee y escucha a través de sus fuentes periodísticas afines o consentidas, como Aristegui Noticias, Proceso y La Jornada.

AMLO, quien dice valorar mucho las lecciones que deja la historia, debe “serenarse” y recordar que nuestras Fuerzas Armadas, no obstante sus defectos, nunca han dado un golpe de Estado a lo largo de nuestra historia post-revolucionaria, como sí ha sucedido en numerosas ocasiones en muchos países de América Latina.

AMLO debe “serenarse” y recordar que nuestras Fuerzas Armadas han sabido mantenerse a raya incluso dentro del período autoritario del PRI-Gobierno. Y, cuando así no lo han hecho, han tenido que pagar un costo social muy alto, como en los casos del 68 y de la “guerra sucia”.

AMLO debe “serenarse” y recordar que la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en muchas regiones conflictivas de nuestra geografía nacional, hace posible cierta “normalidad” para muchas actividades económicas y sociales.

AMLO debe “serenarse” y recordar que nuestras Fuerzas Armadas llevan mano en las estrategias de auxilio a la población civil en casos de emergencia.

AMLO debe “serenarse” y considerar que él puede ser el próximo mando supremo de esas Fuerzas Armadas.

¡Es que, simplemente, no se puede ser tan tonto y desconocer el peso específico que tienen las Fuerzas Armadas en un país como México!

De por sí, el pueblo y el gobierno de México tienen muy jodidas a las Fuerzas Armadas al obligarlas a combatir en una guerra perdida de antemano, como es el caso de la “guerra contra las drogas”.

A mí me gustaría un México en donde nuestras Fuerzas Armadas no tuvieran que morir en vano, no tuvieran que morir luchando de forma inútil contra el narcotráfico. Pero la legalización de las drogas no es tema para gente con mente obtusa, como AMLO.

Si AMLO llega a la Presidencia de la República, seguro preferirá seguir viendo morir a nuestros soldados, al “pueblo uniformado”, en una guerra inútil, absurda, costosa y estúpida: la “guerra contra las drogas”.

Por eso, y como se dice en el argot político mexicano, lo mejor es “no apretarle los huevos al tigre”.