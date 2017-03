Cine, teatro y música, los planes para tu #DíaLibre

México.- Rod Stewart, el emblemático cantante británico que ha ganado diversos premios Grammy y que es considerado como una leyenda viviente, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y recientemente nombrado caballero, está de regreso en México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes.

Carlos Rivera regresa al Auditorio Nacional para compartir con sus fans los temas que conforman su “Yo creo Tour”, que ha tenido tal aceptación en países como España, Argentina, entre otros, y por supuesto, México, en donde ya se abrió una nueva fecha para julio próximo en el “Coloso de Reforma”.

Nuevamente el espectáculo “Únete a la fiesta” con Kabah, Sentidos Opuestos, Magneto, Mercurio y Moenia, regresará al Auditorio Nacional los días jueves y viernes para, posteriormente, cumplir con algunas presentaciones en el interior de la República Mexicana.

La cantante juvenil Dulce María se presentará por primera vez en el teatro Metropólitan para dar a conocer su álbum “DM”.

Para quienes gusten del baile podrán acudir la Cantina El Mirador a disfrutar del ritmo de La Única Internacional Sonora Santanera, que deleitará con éxitos como “Luces de Nueva York”, “Perfume de gardenias”, “La boa”, “Amor de cabaret”, entre muchos más.

Por otro lado, dentro del ciclo “Noches de Salón Lunario”, esta vez se presentarán dos agrupaciones: La-33 y La Nueva Nostalgia, quienes pretenden convertir el salón de espectáculos en un auténtico salón de baile.

La agrupación regiomontana Los Claxons se presentará en el Pepsi Center WTC para presentar sus mejores éxitos, así como los nuevos temas “Me muero contigo” y “Desde que te vi”.

En el cine, se efectuará este viernes el estreno de la cinta de aventura “Power Rangers”, con un reparto integrado por Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Becky G, Dacre Montgomery, todos bajo la dirección de Dean Israelite.

En el teatro, la puesta en escena “El hombre de la mancha”, cumplirá 200 representaciones cuya placa alusiva será develada por el cantante español Joan Manuel Serrat.

En la música:

Jueves 23:

La banda indie pop originaria de Los Ángeles, California, Foster The People regresará a México y se presentará en el Pepsi Center con un show que prometen estará cargado de energía.

La banda fundada por Mark Foster en 2009, saltó a la fama en todo el mundo con su sencillo “Pump Up Kicks”, posteriormente continuó con el ascenso en su carrera tras dar a conocer “Supermodel” (2014) con el cual la banda finalmente llegó a presentarse en el país, en el Festival Vive Latino de la Ciudad de México y con un “show” propio en Guadalajara.

En el Lunario del Auditorio Nacional regresa una nueva sesión del ciclo “Noches de Salón Lunario”, esta vez se presentarán dos agrupaciones: La-33 y La Nueva Nostalgia.

La-33, con más de una década de carrera artística, más de 60 mil discos vendidos y casi dos mil presentaciones en los cinco continentes, se ha consolidado como una de las orquestas colombianas más influyentes en la escena salsera internacional.

En esta presentación en el Lunario interpretará temas de su nuevo disco “Caliente” (2016).

Para abrir esta noche de baile, el grupo La Nueva Nostalgia, fundado en 1986, retomará un repertorio de sones, boleros y salsas mezclados con elementos jazzísticos que los hacen convertirse en una de las mejores agrupaciones nacionales de esta música.

La Única Internacional Sonora Santanera, por primera vez se presentará en una cantina y esto será esta tarde y el viernes 24 en La Cantina El Mirador en donde cantarán los grandes éxitos que esta agrupación ha logrado en un sinfín de años de trayectoria.

“La boa”, “Perfume de gardenias”, “Luces de Nueva York”, “Aventurera”, entre muchos más, son algunos de los temas que este grupo cantará luego del éxito que obtuvieron en la reciente edición del Festival Vive Latino que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado 18 y 19 de marzo en el Foro Sol.

Viernes 24:

La cantante Dulce María se presentará este día en el Teatro Metropólitan para presentar su nueva producción discográfica “DM”; en esta noche tendrá como invitados a Sebastián Yatra y a Christian Chávez.

La también actriz hará un repaso de los éxitos musicales logrados en su corta pero fructífera carrera.

El grupo de reggae-pop Lola Club presentará su primer disco “Homónimo” ofrecerá su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional luego de contar con millones de vistas en sus diferentes sencillos y después de recorrer más de 10 ciudades por la República Mexicana.

Esta banda originaria de la Ciudad de México está compuesta por Gerry (vocalista), Herman (teclados y guitarra), Martell (guitarra), Gochez (batería) y Alex (bajista).

Sábado 25:

En el marco de la gira “Yo creo Tour”, Carlos Rivera regresará al que se ha vuelto su lugar de éxito, el Auditorio Nacional, para dedicar a sus seguidores un espectáculo en el que cantará los temas de su actual álbum discográfico “Yo creo”, el sexto en su carrera, en el que la mayoría de los temas incluidos son de su autoría, entre ellos “Que lo nuestro se quede nuestro”.

Su actual placa discográfica ya recibió Disco de Oro por las altas ventas registradas y dichas canciones serán incluidas en el repertorio que se escuchará en el “Coloso de Reforma”, aunque también estarán presente las canciones que ha grabado a lo largo de más de 10 años de trayectoria en los que ha triunfado en el teatro musical.

Mauricio Sánchez, Ignacio Llantada, Cesareo R. Castillo, Pablo González Sarre y Édgar Lozano compartirán escenario en el Pepsi Center del World Trade Center con la banda originaria de Colombia The Mills, con la que de manera reciente llevó a cabo una gira en el país sudamericano.

La emblemática agrupación de psychobilly, Nekromantrix, regresa a la Ciudad de México para presentar en el Lunario del Auditorio Nacional su más reciente producción “A Symphony of Wolf Tones & Ghost Notes”.

Su actual placa discográfica muestra el oscuro y sensible lado romántico de la banda, delineado por su característico amor por los monstruos, zombies, vampiros, hombres lobo y la ficción.

En esta ocasión vendrán acompañados por otra banda emblemática del género, se trata de The Brains, quienes en esta visita presentarán su disco “Out in the Dark”.

La comediante Sofía Niño de Rivera presentará en el teatro Metropólitan su espectáculo de stand up “No es el de Netflix”.

En el show, Niño de Rivera habla de temas de la vida cotidiana, así como las relaciones de pareja, y las que tienen algunos dueños con sus mascotas.

La comediante se ha presentado en escenarios estadunidenses situados en Nueva York y Los Ángeles; así como en Costa Rica y Guatemala; y en diversos estados de la República Mexicana.

Crown The Empire, una de las bandas más aclamadas en México, regresa a la capital del país para presentarse en el Plaza Condesa y estrenar su más reciente producción discográfica: “Retrograde”; esta vez estarán acompañados de la agrupación Dance Gavin Dance.

“Retrograde”, su más reciente producción, trae consigo una nueva mezcla que combina sus orígenes con la fuerza de sus más recientes trabajos, por lo que logran un material sólido.

Domingo 26:

El Palacio de los Deportes se vestirá de gala para recibir a Rod Stewart, la leyenda viviente, ganador del Grammy; miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y recientemente nombrado caballero.

La anterior visita a México del icónico cantante fue en 2012, cuando agotó el boletaje para dos noches en el Auditorio Nacional y ahora, cinco años más tarde, regresa para reconquistar el lugar en el que se presentó por primera vez en la Ciudad de México en 1991: El Palacio de los Deportes.

Con su singular voz, su composición y narrativa y apasionadas actuaciones en vivo, Rod Stewart ha construido una de las carreras musicales más exitosas y perdurables de todos los tiempos.

Durante más de cinco décadas ha acumulado ventas de más de 200 millones de discos en todo el mundo y tiene un sinnúmero de grandes éxitos y reconocimientos de la industria, incluyendo dos inducciones al Salón de la Fama

El doctor Jorge Bucay, terapeuta gestáltico, autor de best sellers como “Cuentos para pensar” y editor de la revista “Mente sana”, ofrecerá en el Auditorio Nacional la conferencia “El circo de tu vida”, en la que adapta actos circenses a las posturas que toman los individuos a lo largo de su vida.

Con un formato diferente e innovador, esta presentación busca que cada espectador se sienta identificado con personajes como “El payaso”, “El malabarista”, “El acróbata” y “El domador”, entre otros.

Desde la llegada al Auditorio Nacional el público vivirá una experiencia lúdica, pues el vestíbulo se transformará en un circo lleno de magia, música y colores, donde acróbatas, payasos, contorsionistas y músicos le darán la bienvenida.

Lunes 27:

Placebo, la banda que prometió regresar a México para presentarse en el Pepsi Center, ofrecerá una velada en la que incluirá una selección de temas en la que resaltarán éxitos de toda su carrera.

Brian Molko señaló anteriormente a diversos medios de comunicación: “Digamos que habrá canciones en el repertorio que juré no volver a tocar de nuevo. Creo que es tiempo de reconocer que lo que muchos de los fans de Placebo realmente quieren oír”.

Por lo tanto, tocará canciones como “Pure morning” y “Nancy boy”, entre otras, que no han interpretado en casi 10 años, las cuales tal vez no va a tocar jamás, entonces se invita al público que venga a este concierto a escuchar diversos temas; que ya se han presentado en países como Dinamarca, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y ahora, México.

En la sesión del ciclo Concierta Independencia, que se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional, se hará presente el talento de España y México con la presentación de dos artistas independientes: David Feito músico, intérprete, compositor y productor nacido en Oviedo, además de ser integrante por 10 años de la banda El Sueño de Morfeo.

Feito presentará su primer disco como solista “En el otro lado” (2015), donde muestra su perfil más personal a través de 11 canciones con sonidos de rock y power-rock.

Por otro lado, el compositor, cantante y guitarrista tijuanense Serch Alcántara, quien cuenta con una carrera artística de más de 20 años, interpretará temas de su segunda producción discográfica “Epifanía, más románticos y acústicos”, que presentan una propuesta diferente a sus trabajos anteriores, en los que mezcla rock, blues, jazz y música latina.

Miércoles 29:

Por primera vez la cantautora Björk ofrecerá un concierto en la Ciudad de México y será en el Auditorio Nacional en donde la también actriz islandesa, quien se ha distinguido por estar a la vanguardia de la cultura pop durante más de 20 años a través de su expresión artística en la música, la actuación, las artes digitales y el performance, promete un concierto único.

Björk ha sido reconocida en los Brit Awards y en los MTV Music Awards, así como numerosas nominaciones a los Grammy y obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su papel en la cinta de “Dancing in the dark” (Lars von Trier, 2000) y una nominación al Oscar por la banda sonora de ese filme.

Las canciones de su más reciente producción discográfica “Vulnicura” (2015) se podrá escuchar en este concierto, al igual que otros temas.

En el cine…

Viernes 24:

La película estadunidense se centra en contar la historia de cinco adolescentes que deben convertirse en algo extraordinario al enterarse que su pueblo, Angel Grove, y el mundo están a punto de ser aniquilados por una amenaza extraterrestre.

Elegidos por el destino, los Power Rangers pronto descubren que son los únicos que pueden salvar el planeta…pero para hacerlo, deberán superar sus problemas de la vida real y, antes que sea demasiado tarde, unirse como los Power Rangers.

En el género de suspenso se estrenará la cinta española “Contratiempo”, con Mario Casas, Bárbara Lennie, José Coronado y Ana Wagener, todos dirigidos por Oriol Paulo.

“Adrián Doria”, un joven y exitoso empresario, despierta en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amante.

Acusado de asesinato, decide contratar los servicios de “Virginia Goodman”, la mejor preparadora de testigos del país. En el transcurso de una noche, asesora y cliente trabajarán para encontrar una duda razonable que le libre de la cárcel.

Otra opción de entretenimiento para este fin de semana es la película estadunidense en el género de ciencia ficción, “Life: vida inteligente”, una cinta dirigida por Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds y Hiroyuki Sanada.

Alrededor de seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte.

A medida que el equipo comienza a investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas, la forma viviente demostrará ser más inteligente de lo que cualquiera esperaba.

“Aquarius”, una producción brasileña en el género de drama es una película que dirigió Kleber Mendonça Filho cuyo argumento gira en torno a “Clara”, una ex-crítica musical de 65 años, vive retirada en un edificio particular, el Aquarius, construido en la década de 1940 sobre la chic Avenida Boa Viagem, que bordea el océano.

Un importante promotor ha comprado todos los apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y le lleva a pensar en su vida, en su pasado, en sus seres queridos.

El reparto lo integra Sonia Braga, Jeff Rosick, Irandhir Santos y Maeve Jinkings.

En el género de drama, la cinta española “El árbol del Abuelo”, de Icíar Bollaín, habla de “Alma”, una joven de 20 años que trabaja en una granja de pollos en el interior de Castellón.

Su abuelo es la persona a quién más ama en este mundo. Pero hace años que el anciano dejó de ser el mismo y “Alma” está obsesionada con la idea de que lo único que puede devolverle la razón a su abuelo, es recuperar el olivo que vendió la familia contra su voluntad 12 años atrás.

Para ello, “Alma” se embarca en un viaje junto a su tío, que está arruinado por la crisis, su compañero de trabajo y unos amigos hacia algún lugar de Europa donde está el monumento del olivo.

El reparto está conformado por Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós.

En el teatro…

Jueves 23:

La puesta en escena “El hombre de la Mancha”, que se presenta en el Teatro Insurgentes, bajo la producción de Tina Galindo, Claudio Carrera y OCESA, celebrará 200 representaciones y develará la placa Joan Manuel Serrat. El elenco está conformado por Benny Ibarra, Ana Brenda Contreras, entre otros.

Lunes 27:

El escritor y actor Odin Dupeyron presentará en el teatro Metropólitan “¡A vivir!”, montaje que invita al público a redescubrir la vida, para ello es necesario comenzar a vivir de verdad.