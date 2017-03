Por Héctor Moctezuma De León.

Por lo visto para las elecciones del próximo año los mexicanos no tenemos más que escoger entre dos sopas, la de fideos o la de jodeos, o sea: el populismo o la ineficiencia y la corrupción, ¿a cuál le va?

En Acapulco ante los hombres del dinero, en el marco de la 80 Convención Nacional Bancaria, el presidente Enrique Peña Nieto hizo, desde su muy particular punto de vista, una severa advertencia: el populismo que da soluciones fáciles cierra espacios a la participación y la libertad de los ciudadanos.

Sin mencionar el nombre, pero es claro que sus palabras iban dirigidas al puntero en contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, señaló que “no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas, por el contrario, la mejor ruta para superar los retos de un país es asegurando las condiciones para que cada persona pueda desarrollar todas sus capacidades”.

Pero ¿cuál ha sido el resultado de su administración, alejada del populismo como él lo piensa? Más pobreza, la desigualdad y la corrupción que corroe a las estructuras políticas. Presumen de control de la inflación y una estricta disciplina en las finanzas públicas, pero en los bolsillos de los mexicanos no se refleja nada.

De nada sirve que se hable de que las cosas buenas no se cuentan, pero sí cuentan, cuando la pobreza extrema ha crecido en forma desproporcionada y la violencia reina en la mayor parte del territorio nacional.

Entonces, ¿a qué le tiramos? ¿De veras Peña Nieto Piensa que su discurso va influir en los votantes que el próximo año irán a las urnas para elegir un nuevo presidente?

¿Usted como como la ve? ¿Populismo o ineficiencia y corrupción? ¿Habrá de otra?

A Alejandra Barrales la dirigente nacional del PRD le dicen la Savila porque cada día le salen más propiedades, entre las que hay también un avioncito, que poco se ha mencionado…Para quien dude que Luis Videgaray es el gallo de Enrique Peña Nieto para candidatura presidencial en el 2018, no deje de seguirlo en su participación de este día en la Convención Nacional Bancaria, el evento anual en el que normalmente, la estrella después del presidente, era el Secretario de Hacienda, nunca el Secretario de Relaciones Exteriores, pero ahora por la situación creada por el presidente de los Estados Unidos, en la relación bilateral con México, el titular de la SER se coló en el importante evento de Acapulco…Comunicador de lujo contrato la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Abelardo Martín es un experimentado hombre de medios que en mucho habrá de ayudar a la ex –presidenta municipal de Texcoco, que en los últimos días ha experimentado una tendencia a la alza en las encuestas como la que recientemente salió de Los Pinos…Hoy se cumplen 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, una colonia de Tijuana Baja California y cuyo móvil aún desconocemos…”Mujeres de Hierro” es el grupo que exigió firmeza castigo contra del ex –dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de tejer una red de prostitución en sus oficinas partidistas y que dirigen Lorena Villavicencio y Vero Martínez Sentíes, anunció su salía del partido tricolor y su incorporación a la causa de Andrés Manuel López Obrador. Villavicencio y Sentíes son dos mujeres valiosas que mucho habrán de aportar al proyecto del tabasqueño…La elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México está planchada en favor Álvaro Pérez Juárez, quien sustituirá al futuro embajador el muy cuestionado, Edgar Elías Azar.

