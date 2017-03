Nueva tecnología en la atracción de Harry Potter en Estudios Universal

Los Ángeles.- La atracción de Harry Potter en los Estudios Universal de Hollywood incorporó fotogramas de alta definición 4K-HD, anunciaron sus representantes en un comunicado de prensa.

La atracción de “Harry Potter and the Forbidden Journey”, en el área de “The Wizarding World of Harry Potter”, será la que tenga la imponente modalidad de efectos en los Estudios Universal de Hollywood.

“4K-HD cuenta con imágenes de avanzada tecnología proyectando cuatro veces más la velocidad de fotogramas para una experiencia aún más inmersiva”, se resaltó en el anuncio.

De esta forma la proyección del filme en esta atracción se dará a una velocidad de 120 fotogramas por segundo y esta diseñado para brindar a visitantes un vistazo aún más inmersivo dentro del mundo de Harry Potter, indicaron las fuentes.

Este progresivo mejoramiento remplaza el anterior componente 3D filme de la atracción para crear una integración perfecta entre los elaborados fotogramas de la atracción y su fascinante visual.

La línea de la historia sigue siendo la misma, se aclaró en un comunicado de prensa.

Originalmente proyectado a 60 fotogramas por segundo, el nuevo medio brinda más claridad e imágenes nítidas que antes y ahora cuenta con imágenes que son “ultrarrealísticas”.

Un logro pionero en tecnología del parque temático, “Harry Potter and the Forbidden Journey” es una atracción multidimensional localizado dentro del Castillo Hogwarts.

Este presenta un innovador sistema robótico de atracción, fusionado con elaboradas escenas de acción de filme y efectos viscerales diseñados para llevar a los visitantes a una aventura de torbellino.

Girando en espirales de 360 grados sobre elevadas vías de atracción, “Harry Potter and the Forbidden Journey” guía a los visitantes en un viaje junto a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley mientras se aventuran por algunas de las escenas más memorables de la película.

Estas incluyen un partido de juego ‘Quidditch’ donde estrechamente se escapan de un ataque de un dragón, además de encuentros cercanos con ‘Dementors’ y los ‘Whomping Willow’.

El pintoresco Castillo Hogwarts esta situado en el corazón de “The Wizarding World of Harry Potter” que brinda acceso a la escuela de hechicería y magia “Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry”.

El Castillo Hogwarts es reproducción de la película, albergando estrechos corredizos de piedra que permite a visitantes hacer el recorrido del heroico personaje del filme donde se toparán con varios lugares familiares.

Estos incluyen el espejo ‘Mirror of Erised’, el salón de herbolaria del Profesor Sprout y una selección de pequeños Mandrakes, la oficina de Dumbledore, el salón de clases de defensa contra las artes oscuras, el salón de retratos que hablan, el retrato de la Señora Gorda en la entrada del “Gryffindor Common Room” y el “Sorting Hat”.

Inspirado por las historias y personajes de J.K. Rowling que fueron llevados a la vida en los filmes de Warner Bros., “The Wizarding World of Harry Potter” en Universal Studios Hollywood ha sido magistralmente recreado y es fiel al paisaje visual de la ficción y de las películas.

