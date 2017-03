Redobla PROFEPA acciones de inspección y vigilancia para protección de vaquita marina y totoaba

SANTA CLARA, Son.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) redoblará acciones de inspección y vigilancia para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus) y del pez totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de lograr la conservación y protección de las citadas especies.

En ese sentido, las dependencias del gobierno federal a cargo de la protección de la vaquita marina: Profepa, Semar, Sedena, Conapesca y la Comisión Nacional de Seguridad, continuarán aplicando cero tolerancia a la pesca y captura ilegal del pez totoaba, actividad que incide directamente en la población de la vaquita marina.

Por ello, a dos años de la puesta en marcha de la Estrategia Integral para la Recuperación de la Vaquita Marina, ha significado el aseguramiento de 237 bienes, embarcaciones y vehículos terrestres, utilizados en actividades ilícitas de captura, posesión y transporte de especies como la totoaba, así como algunas desarrolladas dentro de zonas no permitidas.

Entre las embarcaciones se encuentran 15 barcos asegurados por realizar actividades de pesca dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Nueve de estos barcos han sido sancionados por no contar con autorización en materia de impacto ambiental, por lo que se han acumulado más de 700 mil pesos como pago de las multas impuestas, además de haber sido retenidas las embarcaciones por un periodo promedio de un mes.

Por otro lado, respecto a los esfuerzos para detener la extracción ilegal del pez totoaba en el Alto Golfo de California, un total de 182 embarcaciones menores o pangas han sido aseguradas al encontrarse dentro de la zona de suspensión de pesca decretada el pasado 10 de abril del 2015.

Las pangas, generalmente no cuentan con matrículas rotuladas y utilizan motores de potencia superior a los 200 caballos, siendo que la potencia autorizada en los permisos de pesca es en promedio de 100 caballos (HP). Asimismo, las personas detenidas a bordo de estas embarcaciones han sido algunas pescadores con permiso de la Conapesca y otras, en su mayoría, traficantes de esta especie.

En las mismas acciones encaminadas a detener la extracción o captura ilegal de totoaba, se han recogido del mar un total de 903 artes de pesca ilegales, chinchorros y cimbras elaborados con materiales y de dimensiones para la captura de especies como totoaba.

Se ha detectado, enredadas en estas redes y cimbras, 272 totoabas y 4 vaquitas marinas, tres en el año 2016 y una en este año 2017; además una cría de vaquita marina fue recuperada y entregada por la Organización Ambientalista Sea Shepherd, que desde el 2015 coadyuva con las autoridades en la vigilancia, detección y extracción de redes ilegales y atención de contingencias ambientales en la zona.

En las redes no selectivas se han enmallado otras especies enlistadas en categoría de riesgo, en lo que va de este año, donde destacan: 22 lobos marinos, 2 ballenas y 7 delfines. Además, de incidir de manera negativa en otras especies pesqueras comerciales en diferentes estadios de vida como los tiburones.

En la detención del tráfico ilegal de totoaba, mediante los filtros de revisión instalados por la Sedena, la Policía Federal, Profepa y Conapesca se ha detectado el tráfico de 319 vejigas natatorias, comúnmente llamados buches de totoaba; generalmente ocultos en vehículos por personas que han pretendido entregarlos clandestinamente en las ciudades cercanas como San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexicali, Ensenada o Tijuana en Baja California.

En un recuento de todas las acciones aplicadas en los últimos dos años, estas dependencias han acusado a 174 personas de delitos relacionados a la extracción, transporte y posesión de ejemplares y productos de pez totoaba; por lo cual han sido presentados ante el Ministerio Público Federal.

Las acciones operativas de cero tolerancia a la pesca y captura ilegal del pez totoaba las llevan a cabo más de 350 elementos de las dependencias antes citadas.

La Semar asiste con 01 patrulla oceánica, 04 patrullas Interceptoras, 06 patrullas Defender y 08 embarcaciones menores. Además de la operación de un Sistema de Vigilancia Aérea no Tripulado, una aeronave de ala fija, una aeronave de ala móvil y 4 binomios caninos.

Las demás dependencias aplican operaciones con más de 10 embarcaciones, y en tierra con más de 50 vehículos, en su mayoría pick up, así como cuatrimotos.

Cabe resaltar que el pasado 08 de marzo del 2017 fueron dañadas 10 camionetas, 4 lanchas y una cuatrimoto, por parte de pobladores del Golfo de Santa Clara, todos los vehículo oficiales dados como pérdida total; pero sin embargo el esfuerzo de las dependencias de gobierno se mantiene vigente y fue fortalecida con mayor unidad y coordinación de las dependencias.

Por la cantidad de recursos humanos, materiales y financieros aplicados en estas acciones de inspección y vigilancia, se puede considerar que en el Alto Golfo de California se aplica una de las mayores operaciones a nivel mundial para combatir el tráfico ilegal de una especie y, para proteger y recuperar la población de otra especie, la vaquita marina.

Los esfuerzos, también han sido ampliados a la búsqueda de detener la demanda de buche de totoaba en países como Estados Unidos, China y Hong Kong.

Con los Estados Unidos se acordó llevar a cabo el intercambio de información y el fortalecimiento de las fronteras. Este país apoyo a México en la resolución de la CITES 2016, en la cual China hace compromisos para colaborar en el combate del tráfico y la demanda de totoaba.

Después de la resolución de CITES, el primer acuerdo de colaboración fue la capacitación a 100 funcionarios de China, a quienes compartió sobre el esfuerzo en la recuperación de la vaquita marina y el combate del tráfico de totoaba. Este ejercicio se llevó a cabo el pasado 01 de diciembre del 2016 en Guangzhou, China.

Profepa ha solicitado la colaboración de INTERPOL para promover entre los países miembros los esfuerzos para la Recuperación de la vaquita marina y la necesidad de sumar esfuerzos trasnacionales en el combate del tráfico de totoaba.

En octubre del 2016, la Profepa asistió a reunión internacional sobre delitos pesqueros, celebrada en Yogyakarta, Indonesia. Asimismo, se han enviado dos fichas moradas a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL México, sobre el modus operandi del tráfico de totoaba y se elaboró y distribuyó la Guía Práctica para la Identificación de Tráfico de Totoaba, en idiomas español, inglés , y chino (tradicional y simplificado).

Cabe resaltar que las acciones de inspección y vigilancia aplicadas en el área se complementan con las labores de detección y extracción de redes ilegales que se encuentran abandonadas en el mar.