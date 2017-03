Un balazo en el pie, a defensores del acero mexicano

Por Sofía Salinas.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, luego de comentar en cifras, la defensa que ha hecho el gobierno mexicano por la industria del acero, recordó el esfuerzo que a principios de este año logró la declaración del ministro chino, de reducir su producción de acero, no obstante, lamentó que en un documento del G 20 de 2008, el párrafo “que invita a luchar contra el proteccionismo” fue bloqueado por el representante estadounidense.

Al clausurar la LXIX Asamblea de la CANACERO, Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, Guajardo Villarreal, invitó a los industriales a mantener el multilateralismo y les hizo una solicitud encarecida: No participar en la construcción del muro que planea Estados Unidos.

Aquí un resumen:

“El 72 por ciento de las investigaciones iniciadas en esta administración, básicamente 36, dijo, corresponden a esta industria, y son, seis veces por encima de las que se hicieron en la administración pasada.

“De las cuotas compensatorias establecidas, claramente son diez veces más que las que se establecieron en el sexenio pasado, son 20, el 65% de las actuales,

“Claramente el compromiso era, actuar con precisión y con determinación frente a esos retos.

“Sin duda, estuvimos de acuerdo que, en un momento crítico de una sobre exposición a las exportaciones, sobre todo de China, teníamos que darnos un espacio y un tiempo claro y razonable, para poder hacer los tiros de precisión necesarios para defender a la planta productiva y a la industria.

“Afortunadamente hemos visto una clara reversión importante, desde el punto de vista del comportamiento de los precios, y también hemos visto un fortalecimiento de líneas específicas y sustantivas, con una reducción significativa de las importaciones de los países con los cuales no tenemos un Tratado de Libre Comercio.

Mencionó que resultado de estos esfuerzos, es la declaración del ministro chino, a principios de este año: ‘China estará reduciendo en 50 millones de toneladas métricas, sus capacidades de producción’.

“Lo que es interesante, es lo preocupante que representa, que por primera vez en un comunicado del G 20, que en 2008 hay un párrafo que invita a luchar contra el proteccionismo y a promover el libre comercio, por primera vez sea el representante de los Estados Unidos el que haya bloqueado ese párrafo.

“Me parece un balazo en el pie, para un grupo que hemos venido trabajando justamente en avanzar en el contexto de la flexibilización de los chinos en este proceso.

“Y si a eso le agregamos el reto que juntos vamos a tener, a través del proceso de consultas, en una votación que seguramente iniciará en la segunda parte de este año, ustedes van a tener un reto importante, poder definir claramente en dónde la alineación de estrategias con la industria acerera de América del Norte, es eficiente y fundamental, como el definir una sola política frente a la declaración de economía de mercado designa en el contexto internacional,

“Pero al mismo tiempo tendrán retos más difíciles, porque la industria en Estados unidos, tendrá la tentación de alienarse con una estrategia probable, que es, serrucharle el piso al multilateralismo comercial; parecería que es lo que indica el posicionamiento, y es ahí donde ustedes tienen que pensar que son representantes de un país, que es una economía emergente, de tamaño intermedio, que solo se puede fortalecer a través del multilateralismo.

“Si nosotros, alineados irresponsablemente nuestros intereses de corto plazo por ventajas pírricas, a bombardear y a destruir el multilateralismo, pagaríamos las consecuencias en el mediano y en el largo plazo.

“Y, finalmente, una solicitud encarecida, en Monterrey me preguntaron los medios, que qué opinaba la Secretaría de Economía de que oferentes de productos nacionales participaran en la construcción del muro, mi respuesta fue muy sencilla, nosotros no cometemos los mismos errores que otros, nosotros no tenemos una economía centralista como la de los años 70.

“No vamos a poner leyes que generen restricciones. Pero creo que por el prestigio de las marcas que ustedes representan sería sin duda alineado a sus propios intereses no participar en la construcción de ningún muro.

“No será una ley o una sanción, la que se los cobre, pero los mexicanos y el consumo futuro de los mexicanos será el que logre valorar qué marcas son leales a la identidad nacional y cuáles no.

“Espero que la Cámara, en plena libertad, tome la decisión correcta”, concluyó.

@Sofiasi2010