Jacqueline Bracamontes agradece a Televisa, tras 17 años de estancia en la empresa

México.- Luego de 17 años de permanecer en Televisa, la actriz y conductora mexicana Jacqueline Bracamontes dio las gracias a la empresa y aseguró que es hora de abrir nuevas puertas en su desarrollo profesional.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Bracamontes señaló que tras su paso por la televisora de San Ángel ahora se enfocará en la publicación de su libro y a desarrollar su faceta como empresaria.

“Quiero compartir con todos ustedes mi absoluta gratitud hacia Televisa, que fue mi casa durante 17 años y con la que he concluido mi contrato de exclusividad. Ahí nació, se forjó y desarrollé mi vocación y mi pasión por lo que hago. A ella le debo una larga lista de proyectos en los que he tenido grandes enseñanzas, me han abierto caminos y brindado inmensas satisfacciones en mi carrera.

“Es momento de abrir nuevas puertas y consolidar nuevos desafíos profesionales, tales como el lanzamiento de mi libro y mi rol como empresaria, pero con la convicción de siempre estar dispuesta a encontrar maneras de llegar a ustedes”, aseguró la conductora mexicana.

La jalisciense, casada con el empresario Martín Fuentes, con quien tiene tres hijas, pronto dará a conocer su libro autobiográfico “La pasarela de mi vida”, en el cual aborda todas las etapas de su vida.

“Me siento enormemente bendecida de contar con su cariño y espero que sea donde sea que me lleve el destino, tenga la fortuna de que ustedes sean parte de esta historia”, agregó en el comunicado.

En Televisa actuó en telenovelas como “Entre el amor y el odio”, “Cómplices al rescate”, “¡Vivan los niños!”, “Alegrijes y rebujos”, “Rubí”, “La fea más bella”, “Heridas de amor”, “Las tontas no van al cielo”, “Sortilegio” y realizó una aparición especial en “El bienamado”, esta última actualmente se transmite por el canal “Las Estrellas”. Además, condujo el “reality show” “La voz… México” y participó en la serie “Mujeres asesinas”.

Bracamontes se une a la lista de figuras a las que Televisa, según fuentes consultadas por Notimex, ya no renovó el contrato de exclusividad; pero al parecer tiene las puertas abiertas para trabajar “por proyecto”, de acuerdo con los intereses de ambas partes.

NTX