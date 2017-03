Los caprichos de Trump

Luego de la reunión que el presidente Trump tuvo en la Casa Blanca con la gente de la Asociación Americana de Camiones (ATA), cuyos integrantes llegaron a bordo de sus enormes máquinas. El mandatario no pudo contener las ganas de sentarse en uno de esos gigantes del camino.

Aunque en su cuenta de twitter lo manejaron así:

It was an honor to welcome so many truckers and trucking industry leaders to the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/M1veooVBNE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2017