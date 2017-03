País que se encierra en propia cultura, condenado a desaparecer: Peña Nieto

México.- Un país que se encierra en su propia cultura y no se enriquece con otras está condenado a desaparecer o extinguirse, expresó el presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que a nadie escapa la importancia de este momento en la relación con Estados Unidos por la llegada de un nuevo gobierno, pero “hoy el mundo está volteando a ver a nuestro país y observa cómo enfrentamos nuestros retos”.

Las naciones están mirando a “un país resuelto, a un país con dignidad, a un país que está decidido a ejercer plenamente su derecho soberano y de buscar a través del diálogo y del acuerdo la relación más positiva que pueda deparar en nuestra relación con cualquier otra nación”, aseveró.

Ante miembros de la comunidad libanesa, subrayó que México cuenta con carácter y sentido de unidad, y “está dedicado a derribar los obstáculos que impiden a los mexicanos alcanzar sus metas y permitir que el país pueda liberar todo su potencial”.

A los asistentes, entre los que se encontraban empresarios y artistas, les dijo que “son el vivo ejemplo de esa comunidad que emigró hacia nuestro país y que vino a enriquecer nuestra cultura mexicana, con las tradiciones y la cultura del pueblo libanés”.

Acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, afirmó que todos conocen los retos y las grandezas que trae la migración.Con las migraciones viajan las tradiciones y las ideas, los conocimientos, los adelantos tecnológicos, los valores y las aspiraciones; las culturas se revitalizan y enriquecen cuando conviven y dialogan entre sí, sostuvo.

Afirmó que ve con optimismo el porvenir y que su gobierno decidió emprender una tarea transformadora no sólo para administrar, sino para “sembrar y hacer cambios profundos que permitan que nuestro país tenga mejores condiciones hacia el futuro”.

En el evento al que asistieron los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ambos de origen libanés, dijo que se han emprendido acciones y cambios profundos para el futuro.

Peña Nieto reconoció que hacia el futuro se deben redoblar los esfuerzos para aplicar y respetar la ley para fortalecer el Estado de derecho, una de las demandas que le expuso la comunidad libanesa en este encuentro.

En el combate a la corrupción “estoy seguro que otro será el rostro que nuestro país tenga” en la medida que se vayan conectando el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.

No obstante, advirtió que esto no dará los frutos esperados “si como sociedad no estamos resueltos a cambiar y no estamos resueltos a asumir todos una tarea en los valores que inculcamos, en nuestra forma de actuar, que nos permita realmente formar valores muy apartados de lo que es la corrupción y el no respeto a la legalidad”.

Afirmó que las grandes metas que se alcanzarán como nación son el resultado de las profundas transformaciones en distintos sectores, como el educativo, el energético, en el empleo de energías limpias y en unos años se verán los beneficios de haber promovido la competencia en el sector financiero, en las telecomunicaciones y en la aviación.