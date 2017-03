Piensa como triunfador

Por Jenev Caddell, PsyD / Verywell.co

“Si crees que puedes, o que no puedes,… tienes razón.” – Henry Ford

En cualquier área, desde la cima de los deportes hasta la cumbre de los negocios, el éxito se basa sobre todo en una cosa: tu juego mental. Este artículo comparte cómo puedes empezar a pensar y actuar como triunfador(a) para que puedas tener más éxitos en tu vida.

La gente triunfadora tienen expectativa positivas

Las ganadoras se enfocan en lo que funcionará bien. Mantienen expectativas positivas y están convencidas de que ganarán.

Si bien muchas personas tienden a preocuparse y se enfocan en lo que saldrá mal, las triunfadoras mantienen una actitud mental positiva y esperan lo mejor de sí mismas.

La próxima vez que te enfrentes a un reto grande, haz el experimento de mantener la expectativa de que tendrás éxito. Aguántate el impulso de pensar qué harás en caso de que falles y conserva en tu mente sólo la opción del triunfo.

Quienes triunfan visualizan el triunfo

Visualizar es una herramienta poderosa que se usa en la capacitación y muy utilizada por los sicólogos del deporte con sus atletas. La visualización les ayuda a los triunfadores a concretar en su mente sus expectativas positivas y a convertirlas en realidad.

Tú puedes usar esta técnica pasando ratos tranquilos, en un silencio íntimo, y manteniendo en la pantalla de tu mente la imagen de ti alcanzando tu meta. Haz que esta imagen sea clara y definida, dale vida aplicando todos tus sentidos, y en esa medida te acercarás al éxito.

Los triunfadores saben controlar sus nervios

Hasta quienes habitan las cumbres necesitan aprender a calmarse. La adrenalina que corre por nuestro cuerpo, si no se maneja adecuadamente antes de los eventos importantes, puede desencadenar una reacción de estrés suficiente para desviar incluso a los más talentosos. Los triunfadores no sólo son capaces de controlar sus nervios, sino además de convertir su ansiedad y su adrenalina en entusiasmo.

Mucha gente exitosa practica la meditación, lo que le ayuda a mantener sus nervios bajo control y su mente alerta. Hay quienes escuchan música para prepararse mentalmente y entrar a su estado de máximo rendimiento. También son muy socorridas la práctica de la respiración profunda y la relajación simple.

La sencilla práctica de la meditación plena puede lograr maravillas para calmarte cuando enfrentas un reto o una tarea grandes. Para practicar esta atención plena puedes comenzar desarrollando una mayor conciencia de tus propios estados emocionales y cognitivos. Cuando te sientas ansioso o abrumado, el truco es desprenderte de tus procesos mentales y emocionales. Al tener apertura, curiosidad y aceptación de tus experiencias puedes evitar ser abrumado y ahogado por la ansiedad.

La gente triunfadora es agradecida

Al mantener una actitud de gratitud, la gente triunfadora se mantiene enfocada en lo que va bien, lo aprecia y ve mejor lo bueno que hay en su vida. Los triunfadores no son quejosos, sino más bien encuentran oportunidades de desarrollarse en lo que no está bien.

Valoran todas sus experiencias, incluso las que les pudieran no estar yendo bien.

Las investigaciones muestran que la simple práctica de ser más agradecidos nos puede incrementar el nivel de felicidad. Crear y poner en práctica un esquema de gratitud puede no sólo mejorar nuestro humor, sino también ayudarnos a ser más triunfadores.

Los triunfadores celebran los pequeños triunfos

No todos los días puede haber un campeonato, pero los triunfadores agregan a los grandes logros la satisfacción de los pequeños triunfos. Celebrar las pequeñas victorias te permitirá mantener tu mente sintonizada en lo positivo y seguir construyendo la ruta que te lleva a los grandes logros.

Festejar las pequeñas victorias puede parecer algo trivial, pero te ayuda a crear el impulso que necesitas para lograr tus grandes metas. Ponle atención a todo lo que vaya bien, y no te dé pena celebrar incluso lo que pudiera parecerte como el más pequeño de tus logros.

Sé un triunfador



Pon en práctica las actitudes y acciones que describimos aquí como típicas de los triunfadores, y podrás ver más éxitos en tu vida conforme avances hacia tus metas.

Fuentes:

Jenev Caddell, PsyD / Verywell.com // Emmons, R.A. & McCullough, M E. (2003) Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life, Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 84, No. 2, pp. 377–89. Con material de verywell.com

Con traducción de Alfonso López-Collada G.