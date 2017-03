Trump sufre descalabro por rechazo a su plan de salud

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump sufrió este día el primer descalabro político de su mandato, luego que se vio forzado a pedir el retiro de su propuesta de reforma de salud, ante la imposibilidad de sumar el apoyo de 216 legisladores para ser aprobada.

A sólo minutos del inicio de la votación final, Trump pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el autor de la iniciativa original, retirar el proyecto de ley, en lo que significó una victoria para la Ley de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare, del presidente Barack Obama.

“Estuvimos cerca, pero nos quedamos cortos”, reconoció Ryan en rueda de prensa en el Capitolio, luego de admitir que no es lo mismo un partido en campaña que un partido en el gobierno. “Este es un revés, no hay duda, pero no es el final de la historia”.

El abandono de la Casa Blanca y del liderazgo republicano fue visto como un revés político mayor para el presidente estadunidense, que enfrentó especialmente la oposición de la bancada más conservadora de su propio partido, que forman parte del llamado Concilio de la Libertad.

La iniciativa de ley, que buscaba reemplazar la Ley de Salud Asequible estaba prevista a ser votada a partir de las 15:00 horas locales. En su lugar, la Cámara de Representantes entró en receso, una señal de que el proyecto no contaba con apoyo para su aprobación.

“Obamacare es la ley, va a seguir siendo la ley hasta que sea reemplazada, no tuvimos los votos para sustituirla y vamos a seguir viviendo con ella por el futuro previsible. Tuvimos una oportunidad y fracasamos”, dijo Ryan.

El descalabro político tiene el potencial de afectar el trámite del resto de la agenda legislativa de Trump, incluida la reforma fiscal, su plan de infraestructura y la aprobación de un presupuesto para el muro con México.

El liderazgo demócrata en el Senado amenazó en días pasados a los republicanos con paralizar el gobierno en caso que aquéllos insistan en incluir en el presupuesto suplementario del 2017 la petición de fondos para el muro y para la contratación de más agentes fronterizos.

Los republicanos esperaban además que los ahorros en el costo de salud pudieran ser canalizados a otras de sus iniciativas, como el plan de reconstrucción de infraestructura de un billón (un millón de millones de dólares) de dólares.

En el caso de la reforma de salud, los demócratas se oponían a la abrogación total de Obamacare, pero habían aceptado hacerle enmiendas para corregir algunos de sus problemas, especialmente el alza anual en el costo de las pólizas de cobertura médica.

Expertos indicaron que una de las opciones de Trump es acercarse a los demócratas para sondear una posible alianza política para consensar una iniciativa de reforma sanitaria distinta, sin necesidad de empezar con su abrogación.

La propuesta Trump-Ryan mantenía de hecho dos de los pilares de Obamacare: la cobertura médica de los hijos hasta los 26 años en las pólizas de sus padres y el veto a que las aseguradoras rechazaran cobertura de salud a personas con enfermedades pre-existentes.

Apenas anoche había impuesto un ultimátum a la bancada republicana de la Cámara de Representantes para votar la propuesta de reforma de salud y amenazó con dejar en vigor el Obamacare en caso de un voto negativo.

La mayor parte de la treintena de legisladores que componen la Fracción Libertad se mantuvo en oposición a la iniciativa bajo el argumento que mantiene algunas de las previsiones contenidas por la ley actual, y las cuales consideran que han tenido un efecto negativo.

Los republicanos más conservadores lograron que la última versión anulara beneficios como cuidado para maternidad, salud mental y medicamentos, pero aún esas concesiones fueron insuficientes.

En contraparte, el abandono de algunos de los principales beneficios de la ley tuvo el efecto de erosionar el respaldo a la iniciativa entre los republicanos más moderados.

La nueva versión del llamado Trumpcare habría resultado en más de 24 millones de estadunidenses adicionales sin seguro médico para el año 2026 y elevaría el costo de las primas de seguro entre 15 y 20 por ciento a partir del próximo año.

El desenlace se produce en la semana que se cumple el séptimo aniversario del Obamacare, la principal obra legislativa del presidente Obama.