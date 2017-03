El peso cerró la semana con fuerte apreciación

Por Sofía Salinas.

El peso cerró la semana con una apreciación de 1.67% o 32 centavos, cotizando alrededor de 18.76 pesos por dólar, tocando un nuevo mínimo en el año de 18.7501 pesos por dólar.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE “La fuerte apreciación del peso estuvo respaldada por una disminución de las posiciones especulativas en contra del peso mexicano y una mayor demanda por activos denominados en moneda nacional.

“En la semana comprendida entre el 15 y el 21 de marzo, las posiciones netas especulativas a la espera de una depreciación del peso en el mercado de futuros de Chicago disminuyeron en 39.99% con respecto a una semana anterior o 2,186 contratos, cada uno de 500 mil pesos.

“Con esto, las posiciones especulativas netas en contra del peso han retrocedido en 8 de las últimas 9 semanas a su nivel más bajo desde la primera semana de noviembre de 2015.

“En la semana que termina, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años cerró con un retroceso de 21 puntos base a 7.05%. Asimismo, la curva de rendimientos para la deuda soberana de México observó un aplanamiento, al disminuir las tasas de mayor plazo, lo cual es indicativo de menores expectativas de inflación.

“Esta semana se dio a conocer la inflación correspondiente a la primera quincena de marzo, la cual a pesar de ubicarse en una tasa interanual de 5.29%, mostró menores presiones inflacionarias provenientes de un traspaso de la depreciación cambiaria.

“También esta semana, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que espera que la inflación comience a converger hacia el objetivo del 3% a finales del año, alcanzando la meta en 2018.

“A esto agregó que el peso todavía se encuentra subvaluado cerca de 10% al ubicarse en niveles cercanos a 19.00 pesos por dólar, indicando que el tipo de cambio debería bajar hacia niveles inferiores de 17.30 pesos por dólar. En lo que va del año, el peso se coloca como la divisa más apreciada entre los principales cruces y entre las divisas de economías emergentes, avanzando 9.5% o 1.96 pesos.

“Los comentarios de Carstens, la fuerte apreciación del peso en lo que va del año y las menores presiones inflacionarias, apuntan a que Banco de México podría mantener sin cambios su tasa de referencia en su reunión del 30 de marzo en 6.25%.

“Es necesario agregar que el viernes, después del cierre de los mercados, el Partido Republicano decidió no votar sobre la ley de salud que sustituiría el Obamacare, pues consideraron que no cuentan con los votos suficientes para su aprobación. Debido a que los mercados ya habían cerrado a la hora de la decisión, no se observó ninguna reacción.

“No se pueden descartar pérdidas para los mercados de capitales la próxima semana. La falta de respaldo de la mayoría republicana pone en duda que la agenda de la administración de Trump, la cual contempla recortes a impuestos y mayor gasto público, pueda salir adelante sin contratiempos.

“En la semana, el peso alcanzó un mínimo en el año de 18.7501 y un máximo de 19.2384 pesos por dólar, el euro alcanzó un mínimo de 1.0719 y un máximo de 1.0825 dólares por euro. Mientras tanto, el euro-peso alcanzó un mínimo de 20.2380 y un máximo de 20.7492 pesos por euro en las cotizaciones interbancarias a la venta.

“Las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 18.7579 pesos por dólar, 1.2473 dólares por libra y en 1.0798 dólares por euro”, concluyó.

@Sofiasi2010