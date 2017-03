Lucha Carlos Joaquín contra el viento borgista y la marea de la violencia

Por Miryam Gomezcésar.

Tras los escándalos de turbiedad en el manejo presupuestal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el periodo del magistrado Fidel Villanueva Rivero como su Presidente, llega a su fin. La sucesión en el Poder Judicial, que inicia el próximo mes de julio, pronostica un intenso pero minucioso proceso interno, antecedente inmediato al inicio formal del electoral.

En ésta que parece una novela tormentosa, queda en suspenso la permanencia de Víctor Vivas Vivas, Nora Cerón y Vicente Aguilar Rojas, quienes en el 2015 rindieron protesta como magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo por siete, cinco y tres años respectivamente. El responsable de la definición de los casos es el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, la definición de los juicios políticos por rebasar sus facultades al entrometerse en el Consejo General del IEQROO, no es algo ligero, la determinación podría marcar también el futuro político del joven legislador.

También queda pendiente para la sesión del martes 28, la solicitud de juicio político que interpuso Claudia Carrillo Gasca, Consejera del IEQROO, contra el magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Lima Carvajal y del magistrado Víctor Vivas del TEQROO, por violencia política de género tras haber sido presuntamente presionada para obedecer las órdenes del ex mandatario Roberto Borge Angulo, de favorecer al PRI desde el instituto electoral durante las pasadas elecciones. Su probable destitución pende de un hilo y no resulta descabellado pensar que estos juicios sí procederán.

Una vez determinado esto, nada impedirá al gobernador Carlos Joaquín González pulsar su verdadera consistencia política. Ya con el camino limpio y con los hilos conductores del control absoluto del poder en la mano, finalmente Carlos Joaquín González tendrá la oportunidad de marcar el rumbo de su proyecto sin tanto obstáculo sembrado, aunque queda una constante convertida en verdadero lastre que es la filtración de información que sale de los empleados fieles al borgismo y felixismo, para prevenir a los ex funcionarios sobre el avance de las denuncias que pesan en su contra (por asuntos como el desvío de recursos públicos, peculado, fraude, uso indebido de funciones, entre otros). Las filtraciones siguen imparables.

En este sentido, basta mencionar el rumor sobre la liberación de 17 supuestas órdenes de aprehensión que un juez habría otorgado para la detención de exfuncionarios. Es tal la imprecisión informativa que al verificar en fuentes de la Fiscalía, del Tribunal y en la Secretaría de la Gestión Pública, niegan tener conocimiento del hecho ni contar con la notificación que acreditaría lo que se supone fue un rumor esparcido para permitir a los involucrados tramitarse un amparo.

En este caso se utilizaron varias publicaciones virtuales locales para informar sobre la liberación de las supuestas ordenes de aprehensión de Israel Hernández Radilla, responsable del Programa Basura por Alimentos y Brigadas del Bienestar, así como las del ex Oficial Mayor, Eliezer Villanueva, del ex Secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo Molina, la de Alejandro Marrufo Roldán y de la extitular del IPAE, Claudia Romanillos, entre otros, sin embargo, aunque los mencionados lograran obtener su amparo contra cualquier orden de aprehensión, este no procedería por tratarse de delitos tipificados como graves que no tienen derecho a fianza

Mientras éstas cosas suceden en en Chetumal, en Cancún por alguna razón el meneíto de la inseguridad continúa fuera de control. Si los límites de la violencia por el acoso de la delincuencia intranquiliza a la mayoría de sus habitantes, cuando en la cárcel municipal hay trifulca, el temor se vuelve angustia. No se trata de un hecho aislado, los disturbios al interior de ese Centro de Readaptación Social han sido frecuentes. En ésta ocasión desde fuera de las instalaciones se escucharon detonaciones que aclaró posteriormente su director, se hicieron al aire para dispersar a los involucrados.

Por la gresca ocurrida este fin de semana en la cárcel, se activó el Código Rojo. Esto hizo voltear hacia las autoridades por el peligro latente que representa tener una prisión con ese nivel de hacinamiento en una zona de la ciudad densamente poblada. El problema, que ha sido reconocido por mandatarios y autoridades de los últimos regímenes estatal y municipales como impostergable de solucionarse, la prometida construcción de nuevas instalaciones que reubicarían en sitio seguro el centro de detención, no han logrado concretarse.

Tras la intervención de los elementos de la Policía Estatal Preventiva en coordinación con los de la Marina así como de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de Quintana Roo, controlaron la situación pero, según informó el director de la cárcel municipal Fermín Burgos, el conflicto fue en las áreas A y la C, en el que participaron entre 300-350 internos, tuvo saldo de cuatro heridos, dos de gravedad que fueron trasladados al Hospital General y dos atendidos en las mismas instalaciones.

Mientras en los tres Poderes se ponen de acuerdo, en la geografía estatal las familias se estremecen con los estragos de la violencia y la inseguridad.