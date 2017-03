Morena se niega a gastar menos en campañas mexiquenses, acusa el PRI

México. El PRI lamentó que Morena rechazara firmar el acuerdo presentado por varios partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se solicita la elaboración de un convenio para reducir a la mitad los topes de gastos de campaña aprobados por la autoridad local.

La líder del PRI de Estado de México , Alejandra del Moral Vela, dijo: “la gente cree en lo que ve, y nosotros ya firmamos ese acuerdo con otros partidos políticos, es lamentable que Morena no haya querido signar dicho documento cuando se comprometieron ante los medios de comunicación a hacerlo”.

Mediante un comunicado, expuso que diversos partidos políticos, a través de sus representaciones ante el Consejo General del IEEM, ya hicieron llegar ese acuerdo a la autoridad electoral.

Ello, detalló, para que genere las mesas de trabajo correspondientes para que se llegue a un convenio en el que los candidatos al Gobierno del Estado de México se comprometan a utilizar la mitad de los recursos que ya se aprobaron como tope de gastos de campaña.

“Ellos dicen que no han firmado porque no se ha negociado nada, pero no hay nada qué negociar cuando las causas son claras y las cosas justas”, enfatizó.

Llamó a parar el populismo burdo y sobre todo la demagogia que al Estado de México no le llevará a ningún lado y que a los mexiquenses tiene cansados.

“No compartimos la postura de aquellos partidos que aun siendo los primeros en condenar mediáticamente el tope de gastos de campaña aprobado de acuerdo a la ley hoy sean los mismos que se niegan a refrendar con su rúbrica sus pronunciamientos”, apuntó.

Refrendó el compromiso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la legalidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos y reiteró el interés de impulsar campañas austeras y de propuestas que es lo que merecen las familias mexiquenses.