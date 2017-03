Develan estatua de Juan Gabriel en Acapulco

Acapulco. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, develó la estatua de Juan Gabriel, en la entrada de la zona turística de Sinfonía del Mar, que forma parte de un homenaje y agradecimiento por el amor que el artista tenía al puerto de Acapulco.

Como escenario la puesta del Sol; en la concha acústica tocó y cantó el mariachi del divo de Juan Gabriel y la cantante Aida Cuevas, interpretó los temas como Te sigo amando, Tú a mí no me hundes, Ya no me interesas, entre otras.

Antes, el coro infantil de Esperanza Azteca también tocó las canciones del divo Juan Gabriel.

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, acompañado del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, presenciaron el homenaje que se le rindió al divo de Juárez, Juan Gabriel al que asistieron miles de acapulqueños en el teatro de Sinfonia del Mar.

La cantante Aída Cuevas hizo cantar a los asistentes las canciones de Juan Gabriel, y agradeció la invitación a este homenaje al divo y maestro Juan Gabriel.