El Estado de México no debe ser visto como un “botín político”: Del Mazo Maza

Toluca. Al oficializar su candidatura priista a la gubernatura de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, ofreció un cambio en la entidad y advirtió que el Estado de México no debe ser visto como un “botín político” ni como una “revancha política”.

En la sede estatal priista, abarrotada por militancia y arropado por la dirigencia nacional y los gobernadores de los estados de México, Chiapas, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Sonora y Yucatán, advirtió que mientras otros ofrecen salidas fáciles, nosotros ofrecemos capacidad y experiencia”.

“Mientras otros hablan de revanchas políticas nosotros hacemos propuestas pensando en las próximas generaciones”, agregó el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Del Mazo Maza llamó a la militancia a no arriesgar “lo que más queremos con improvisaciones. Tampoco merecemos que nuestros retos y demandas sean ignorados por la búsqueda del poder por el poder”.

Además, reiteró que el Estado de México no debe ser visto como un “botín político”, “a los mexiquenses hay que respetarlos, al Estado de México hay que quererlo, y para quererlo hay que conocerlo. Quién no lo conoce simplemente no tiene derecho a gobernarlo”.

Ante los exgobenadores Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet Chemor y Arturo Montiel Rojas, así como de secretarios de Estado, el abanderado priista aseguró que será el candidato que más camine y más escuche, que más puertas toque y más propuestas tenga en la campaña electoral.

Afirmó que está consciente del reto y de lo que está en juego en esta la elección, “sé que estamos decidiendo mucho más que los próximos seis años en el Estado de México, sé que estamos definiendo el rumbo que habrá de tomar la historia, sé que estamos construyendo el futuro que habremos de dejarle a nuestros hijos.

“Y por eso soy el primero en entender que no solo asumo la candidatura, entiendo y acepto el reto de dar este primer paso a esta nueva forma de gobernar”, expresó.

El candidato de la alianza PRI, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza aseveró que con la unidad de todos los priistas “y porque son los mejores” obtendrán el triunfo en los comicios del próximo 4 de junio.

Aceptó que los “mexiquenses quieren un cambio… ¡y yo también! Quiero un cambio, un cambio que pueda cuidar lo que tenemos, crecer lo que se ha logrado y mejorar lo que está pendiente”.

Advirtió que para gobernar el Estado de México se necesita carácter y para enfrentar los retos se requiere capacidad, “para entender se necesita sensibilidad y sobre todo se necesita escuchar a la gente”.

Afirmó que los priistas han iniciado una nueva etapa para el Estado de México, “es momento de encabezar el proyecto que el estado necesita y que la gente nos demanda, un proyecto que nos permita conservar el impulso a la educación, un proyecto que nos permita constituir los apoyos sociales a millones de familias mexiquenses, la salud de las mujeres”.

Ese cambio que nos permita conservar los logros y también nos demanda resolver lo pendiente para terminar con la desigualdad, inseguridad y generar más y mejores empleos, añadió el aspirante a la gubernatura de la entidad, quien afirmó que “nadie mejor que los priistas” para encabezar ese cambio.

Resaltó que el estado está lleno de grandes mujeres y hombres, por lo que reconoció el trabajo que como gobernador hizo “un gran mexiquense que se comprometió y cumplió, un mexiquense que hoy demuestra carácter y voluntad para sacarnos adelante en tiempos difíciles. Un mexiquense que nos llena de orgullo”, el presidente Enrique Peña Nieto.

De igual forma, resaltó el trabajo del actual mandatario de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, a quien calificó como “el mejor gobernador del país… Un gobernador preocupado por la gente, comprometido y que siempre piensa en grande”.

Finalmente Alfredo del Mazo llamó a los priistas a demostrar que son los mejores, “estoy seguro de que vamos a ganar, porque ustedes son nuestra gran fortaleza”.