Fui pionero en fusionar la cumbia con otros ritmos y dio buen resultado: Celso Piña

México. El acordeonista mexicano Celso Piña se siente orgulloso de haber sido de los primeros músicos en Latinoamérica en fusionar el ritmo de la cumbia colombiana con otros géneros como el norteño, reggae, hip hop, sonidero y hasta rap.

El regiomontano afirmó que a pesar de que las fusiones están de moda, esto no es nuevo, pues él lleva haciendo “su licuado de música” desde hace muchos años y sus canciones suenan en muchas partes del mundo.

“Afortunadamente y gracias a todo esto que hemos hecho en la música hay ‘Celsistas’ por todo el mundo. Creo que a la gente le gusta la mezcla de sonidos y aunque muchos me pregunten cómo vas a hacer esto o lo otro, lo que yo digo es que la música es la música y eso es lo que a mí me importa y llámenle como quieran, fusión o mezcla”, señaló Celso en entrevista con Notimex.

Añadió que le agrada que estas fusiones se estén dando en la música en español, pero aclaró que él fue el pionero de todo esto.

“Cuando hice ´Barrio bravo´, me llovió, pero a fin de cuentas funcionó, por ejemplo Café Tacvba, qué es lo que hace, pues música, qué hace mi compadre Lupe Esparza con su Gigante de América, también hace música, qué hago yo, los Panchos, The Beatles, todo es música, y yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros en fusionar ritmos.

“Hubo un tiempo de que un baladista invitaba a otro baladista, o un ranchero a otro ranchero, pero ritmos medios locochones sólo yo y eso fue lo que le gustó a la gente y por eso es que ahora vemos a muchos mezclando ritmos con todo de todo, haciendo un buen ´licuado de música´”.

Y gracias a que se arriesgó con la mezcla de ritmos, “El rebelde del acordeón” es invitado especial de muchos grupos y cantantes para fusionar géneros.

“Pues sí, a propósito de eso me siguen lloviendo las invitaciones. Ahorita tengo como cuatro o cinco grabaciones pendientes, como por ejemplo, me invitó el Mariachi Vargas de Tecalitlán, los familiares de Chico Ché; también me invitaron a un homenaje que le van hacer a José Alfredo Jiménez, allá en Monterrey, ya hice algo con el grupo Ladrón con motivo de su aniversario y pues si me invitan y hago lo que puedo con mucho cariño”.

Por otra parte, el músico también conocido como “El cacique de la campana”, compartió que este fin de semana inicia una gira por Sudamérica, la cual tiene un significado muy especial.

“Estaremos por vez primera en Brasil, vamos a Sao Paolo, luego a Belo Horizonte, de ahí nos vamos a Argentina, y después a Uruguay, y volvemos a Argentina. Es la primera vez que estaremos en tierras brasileñas y uruguayas y volveremos a México por el 4 de abril, porque el 6 es una fecha muy importante porque ese día nació un lindo y robusto niño, que soy yo, hace 64 años”.

Aunque dijo que no habrá celebración por su cumpleaños, porque “iremos llegando de Sudamérica en calidad de bulto, tenemos que descansar porque el 8 vamos a Zacatecas y quiero pasar mi cumpleaños descansando, apago todo el mugrero y me encierro a dormir, para cargar baterías para estar con mi gente zacatecana en la Plaza de Armas”.

Agregó, que el festejo lo guardará para cuando lance su nueva producción musical, la cual grabó con la Orquesta Sinfónica de Baja California.

“Me siento muy contento porque ya por fin vamos a presentar mi nuevo disco, donde tengo una invitadaza de lujo, la Orquesta de Baja California, y eso me llena de felicidad y esto será a finales del mes de junio.

“El disco trae los éxitos de Celso Piña, no de ´Barrio Bravo´ para acá, más bien de ´Barrio Bravo´ para atrás, porque a nivel regional tuve muchos éxitos que estaban guardaditos y los rescatamos, les quitamos esa indumentaria viejita y los vestimos de nuevo para que sonaran muy padre con la orquesta y al oírlos de verdad que se pone la piel chinita”, concluyó.