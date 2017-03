Defensa Raphaël Varane ha mejorado en la era del técnico Zinedine Zidane

París – El francés Raphaël Varane, defensa del Real Madrid, tuvo un gran aprendizaje al tener pocos minutos en la cancha cuando dirigía el estratega italiano Carlo Ancelotti, pero consideró que ha mejorado futbolísticamente.

Varane, uno de los jugadores que fichó el Real Madrid cuando dirigía José Mourinho, reconoció que tenía una relación especial con el portugués, en comparación con “Carletto”, con quien tuvo menor participación en el terreno de juego.

“Carlo hizo cosas extraordinarias para el Madrid y es lo que cuenta, aunque jugué menos, con su salida he mejorado, pero habría podido jugar más si hubiese demostrado mi actitud en los momentos difíciles”, mencionó en entrevista al diario francés “L’Equipe”.

Con el italiano había menos rotaciones y tenían que ganarse cada oportunidad para entrar al campo, “pero no supo hacerlo, no jugaba tanto como quería, pero me permitió reflexionar y evolucionar”, comentó.

Ahora con el técnico francés Zinedine Zidane mantiene una buena relación, aunque no niega algunos desacuerdos con el paso de la temporada al no tener tantos minutos como desea.

“Necesitaba comprender lo que tenía que hacer para jugar más, sobre todo qué era importante para él, me incita a tomar riesgos, prefiere que creé cinco o seis situaciones interesantes para el equipo, aunque pierda un balón, que quedarme en una zona de comodidad”, apuntó.

Sobre su posible salida en verano, indicó que se encuentra bien en la capital de España, “estoy centrado en la primavera tan palpitante que nos espera, quedamos en hablar a final de temporada”.