Chumel Torres declina oferta para incorporarse a Netflix

México.- El youtuber y conductor Chumel Torres, quien presentará por primera vez un espectáculo en vivo en el Teatro Metropólitan, aseguró que a pesar de haber recibido la invitación de Netflix para formar parte de su familia, prefiere declinar la propuesta de momento, a fin de poder ofrecer algo mejor a su público en un futuro.

Torres, quien ya cuenta con un programa de televisión que se transmite por la cadena HBO, y mantiene su canal de internet con casi dos millones de suscriptores, indicó que ahora está a la expectativa de lo que pasará el 7 de abril en mencionado foro, en el que realizará, entre otras cosas, stand up.

“Sí me han dicho (por parte de Netflix) que si queremos grabar, hacer un especial, no sé, no me gusta ahorita tener esa pretensión, es mi quinta…sexta vez que lo hago (stand up) y me ha ido bien, pero me gustaría mucho más si se graba esto, prefiero que reciban un show bien madurado, que esté bonito.

“Ahorita la emoción es que es la primera vez, si grabamos, que sea una propuesta madura y no matarlo luego luego, nos gustaría hacer un recorrido por la República, en vez de sacarlo en Netflix ya y digan ‘ah ya lo vi’; quiero ganarme el respeto del público y no aventarme al “Borras”, no voy a improvisar dos horas, esto tiene un guión y está bien planeado”, expresó en conferencia de prensa.

Torres estrenará en breve “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, espectáculo en vivo que abordará diversos temas que suceden en torno a la vida del mexicano. De acuerdo con el conductor, la única finalidad de este montaje, es hacer pasar un rato de diversión a todos sus fans.

“Es el primer viernes de las vacaciones, que sea una cosa relajada y la pasen cabr…, venir al Metropólitan, está hermoso el teatro, está padre el show y ya, te sales con tu pareja o amigo, contento, ese es el punto en realidad, no está el pensamiento de ‘quiero redireccionar la comedia en México’, sólo es un show padre, que la gente se la pase bien cool”, indicó.

Además, este año lanzó un libro titulado “La historia de la República”, que de acuerdo con información de prensa, rompió récords de ventas tanto del formato físico, como de manera digital.