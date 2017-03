Indispensable instituciones sólidas en materia de seguridad: Chong

México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que se equivocan quienes consideran que ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país, hay caminos cortos o salidas fáciles, cuando lo que se requiere es de instituciones sólidas.

Al inaugurar la Reunión Nacional de las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, reiteró la importancia de contar con instituciones de seguridad sólidas, que puedan cumplir su labor más allá de cambios de gobierno.

En ese sentido, el encargado de la política interior del país comentó que la alternancia en el poder es parte de la normalidad política en una democracia como la mexicana.

“Pero lo que no es normal, lo que no podemos permitir, es que un nuevo gobierno suponga comenzar de cero en materia de seguridad, por el contrario, se requiere una política implementada en lo local, pero diseñada con visión de Estado y pensando en largo plazo”, enfatizó.

Osorio Chong señaló que para ello hay que trabajar en dos vías: Por un lado, las entidades asumiendo la responsabilidad que les toca, contando siempre con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, pero también cumpliendo su tarea a partir de plazos y metas claras.

“Con un esfuerzo serio para profesionalizar las corporaciones de seguridad, que va desde la dignificación de la labor policial y los controles de confianza, hasta la capacitación del personal y la dotación de equipo”, indicó.

Para el secretario de Gobernación, se trata de construir instituciones que le sirvan a la sociedad, y de hacerlo en corresponsabilidad. Porque el paso necesario en materia de seguridad solo es posible si los gobiernos locales participan, y cumplen su función constitucional a cabalidad, expresó.

Por otro lado, dijo, así como la sociedad requiere el fortalecimiento de las instancias de seguridad y justicia, así también el fortalecimiento de las instancias de seguridad y justicia requiere del Congreso.

Por ello, exhortó al Poder Legislativo a considerar que el dictamen de Mando Mixto, como está planteado, no sería funcional.

Por el contrario, abundó, al estipular un ir y venir de las facultades y las tareas de seguridad entre órdenes de gobierno, generaría incertidumbre y distracción de tiempo, energía y recursos de lo que realmente importa -crea la distracción- que es garantizar la tranquilidad ciudadana.

Pidió considerar también la situación de las policías municipales en el país, pues alrededor de 600 municipios no cuentan con una corporación propia, y solo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios.

“Es decir, existe una debilidad estructural que no puede pasarse por alto. Y que debe afrontarse desde el marco legal, pero no con base en consideraciones políticas, sino con altura de miras. Pensando no en intereses de partido, sino en lo que México necesita”, apuntó.

Por eso es fundamental definir el modelo a seguir, si será el de policías municipales o el de estatales, pero hay que tomar una decisión, sin perder de vista que lo más importante es fortalecer a las instituciones, enfatizó Osorio Chong.

Señaló que otra prioridad tiene que ver con los sistemas penitenciarios estatales. “Y aquí el llamado es a voltear a ver las prisiones, y establecer orden y disciplina, antes de que haya más situaciones que lamentar”.

Recordó que el Gobierno de la República ha destinado recursos a las entidades para ello. “Por eso, no es aceptable que estos recursos o no se apliquen o sean reprogramados a otras tareas”.

En este sentido, instruyó al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario Ejecutivo para que convoquen a una reunión la próxima semana en la que se planteen compromisos claros y una ruta crítica para atender esta problemática.

Finalmente, el funcionario federal llamó a trabajar en conjunto para dar golpes de precisión contra la delincuencia y generar entornos de tranquilidad para la ciudadanía. En materia de seguridad cuando uno avanza “avanzamos todos y si uno retrocede, retrocedemos todos”.

