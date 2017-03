“Migrantes: entre la rabia y la impotencia” (II)

Por Dr. Adolfo Laborde.

Chicago, Illinois.- De visita en Chicago, no quise dejar pasar la oportunidad de reunirme con algunos líderes comunitarios de la comunidad mexicana, quiénes desde hace algunos años, han dedicado su tiempo, dinero y esfuerzo a la defensa de los derechos de dicha comunidad. Visité a Artemio Arreola, un michoacano con muchos años de experiencia y kilómetros recorridos en esta materia. Actualmente se desempeña como director político de la Coalición para los Inmigrantes y los Derechos de los Refugiados en Illinois (ICIRR por sus siglas en inglés).

Artemio reflexiona sobre la situación de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. “Nunca antes se nos había atacado como hasta ahora; siento rabia e impotencia porque la magnitud de la respuesta del gobierno mexicano, no corresponde a tal agresión. Ha sido una actitud muy tibia, fría e incomprensible” … Se necesita una política coordinada en Estados Unidos y en México, además de darle su importancia al tema migratorio en el sentido administrativo, es decir, crear una estancia que puede negociar de tú a tú con la burocracia mexicana (otras Secretarías), es decir, crear una Secretaría del Migrante. De lo contrario, todo se pierde en los confines de la tramitología y el complejo sistema político mexicano. Si no tienes poder político, nadie te hace caso. Así de fácil. Sin ello, no se puede coordinar nada, mucho menos ahora que se necesita tanto con el peligro de deportaciones masivas producto de la política migratoria restrictiva de Trump. ¿Cómo nos vamos a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social, la del Trabajo, la de Turismo, Economía si no hay un interlocutor con poder en México que vele por nuestros intereses? Así no se puede. Por eso todo o casi todo termina siendo algo inacabado. Si a eso le sumamos el desconocimiento de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, en la mayoría de los casos de los que nos dicen representar en México, la cuestión adquiere tintes muy complejos”.

Interrumpo a Artemio para preguntar ¿qué haría para mejorar esta situación? “Lo primero es darle poder político y un respaldo administrativo al tema migratorio. La experiencia dice que en los Estados y Municipios en México donde existe una Secretaría del Migrante, el tema se maneja mejor y se dan respuestas más cercanas a las necesidades de los migrantes y sus familias. Está el ejemplo de la Secretaría del Migrante en Michoacán. También, en este punto, es importante dejar claro que todo aquel que se diga representante de los migrantes, conozca el tema y a nuestra comunidad. Ya te había hablado del caldo de pollo sin pollo. Pues es necesario que el caldo de pollo tenga pollo. Si no saben, que nos pregunten. Al igual que muchos de mis compañeros líderes comunitarios, creo que nadie tiene o es dueño de la verdad absoluta en materia migratoria. Mira, te doy un ejemplo. La realidad de los subgrupos de mexicanos que viven en Estados Unidos no es la misma, entonces ¿por qué generar una política igual para todos? La situación y necesidades de los indocumentados es muy diferente a los residentes legales o los que tienen permisos de trabajo con los mexico-americanos de segunda, tercera o cuarta generación. Cada uno de ellos tiene sus propias dinámicas y particularidades, es por ello que las políticas de protección y de apoyo lanzadas por el gobierno mexicano recientemente no tienen el éxito que deberían. Se reducen a hacer lo que tanto les pedimos hace tiempo, informar en medios de comunicación y en ocasiones a reportar a la Cancillería lo que la comunidad hace. Esto es un grave error. Por eso el problema con las autoridades de los consulados ya que siguen las formas y protocolos de la política y administración de México y se le olvida que no estamos allá”.

Intento extender la entrevista con Artemio, pero la vista de Mony Ruiz-Velasco, abogada en temas de migración y Directora Ejecutiva de Paso Action, una Organización No Gubernamental (ONG) que ofrece asesoría a los migrantes, la interrumpe. Nos despedimos y quedo observándolos, están en el lobby de la Coalición, lugar donde seguramente han planeado muchas acciones en pro de la defensa de los indocumentados. Me queda claro que ellos pueden hablar con autoridad del caldo de pollo con pollo.