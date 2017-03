Poblanos se rinden ante Rod Stewart durante concierto The Hits 2017

Puebla.- El cantante británico Sir Rod Stewart por primera vez se presentó en un auditorio de esta ciudad donde le esperaron miles de seguidores, quienes se rindieron ante el espectacular concierto que ofreció como parte de su gira “The Hits 2017” que ofrece en varios países.

El centro de espectáculos Acrópolis, de la colonia Maravillas, fue el foro donde poco más de 6 mil personas cantaron cada uno de los éxitos musicales del artistas internacional, quien desde que pisó el escenario derrochó energía.

Fue a las 21:15 horas cuando el cantante de rock apareció en el escenario, rodeado de tres coristas y 10 músicos sobre un piso en diseño de ajedrez blanco y negro, como lucían las fuentes de sodas de la década de los 60.

En este evento, organizado por la promotora de espectáculos Arta Producciones, el primer tema que interpretó fue “Having a Party”, entonces arrancó las ovaciones de los miles ahí presentes, quienes a partir de entonces no dejaron de acompañar al artista en cada una de sus interpretaciones.

Al fondo del escenario lucieron cinco pantallas gigantes, aderezadas por cientos de luces de colores que resaltaban los vistosos vestuarios de coros, músicos y del propio artista, quien lució un saco en tono dorado, camisa blanca y pantalón negro al tiempo que interpretaba “This Old Heart Of Mine”.

“Puebla, Puebla ¿es correcto?”, fueron las primeras palabras que emitió el intérprete de “Some guys have all the luck”, y posteriormente saludo a los presentes tras señalar que no conocía esta ciudad pero por el trato de la gente, le ha encantado.

Tras el saludo e invitar al público a disfrutar de la velada musical, llegó el turno de “Love is”; entonces el amor, los recuerdos, la nostalgia ya se respiraba en el aire por parte de la audiencia que al menos en primera fila expresaron con carteles en mano su amor por el artista.

“Tonight´s the night”, “Forever Young”, “Rhythm of my heart”, “Baby Jane”, “Downton train”, “First cut”, “Ooh La la”, “You´re in my heart”, y “I Don’t Want to Talk About It” fueron canciones que no pudieron faltar en este concierto que mantuvo extasiados a los presentes.

La energía, alegría y complacencia que Rod Stewart tuvo para su público poblano fue de los más gratificante y placentero, tanto que los 120 minutos de recuerdos musicales pasaron como el agua entre los dedos.

Cambios de vestuario, camisas en diversos tonos dorados, vestidos entallados y coquetos por parte de las mujeres en instrumentos y coros que le acompañaron, así como derroche de globos multicolores marcaron este concierto que quedará en la memoria de los miles de asistentes que tuvieron la oportunidad de disfrutar la primera presentación de Rod Stewart en Puebla.

En la velada también interpretó “Cant´Stop Me Now”, “River Deep, Mountain High”, “Sailing”, “Maggie May”, “Stay Whith Me”, y “Enjoy Yourself”.

El cantante británico ya el pasado domingo 26 de marzo hizo lo propio en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, este lunes 27 cumplió y con creces a su público poblano, y continuará su gira pero ahora en territorio estadunidense.

El próximo 31 de marzo y 1 de abril ofrecerá un concierto en Las Vegas, Nevada, y posteriormente retornará a Reino Unido para seguir con la gira, después estará en Israel. Regresará en julio a Estados Unidos donde permanecerá hasta septiembre próximo.