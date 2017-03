PRD exige a Peña Nieto deje de comprar voluntades en el Edomex

México.- La Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga, pidió al Gobierno Federal y al propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se pongan a trabajar y dejen de comprar voluntades en el Estado de México a favor del PRI en la entidad mexiquense.

En conferencia de prensa, Mojica Morga destacó que desde el mes de diciembre este instituto político interpuso diversas denuncias por abuso de poder y desviación de recursos públicos por parte del gobierno federal pero no se ha recibido respuesta.

En ese sentido, hizo un llamado enérgico al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a que tomen cartas en el asunto y den respuestas rápidas ante dichas denuncias en el Edomex.

“El proceso ya inició desde el año pasado y no hemos visto acciones contundentes; exigimos acciones contundentes tanto del INE que tiene atribuciones de medidas cautelares, como de la FEPADE que tiene atribuciones con las cuales pueden parar lo que está pasando en el Estado de México”, enfatizó.

Acusó que los secretarios de estado han visitado en diversas ocasiones la entidad mexiquense y han descuidado otros estados con grandes carencias. “Es muy lamentable la burla que está haciendo el gobierno federal, no solo al sistema democrático en el Estado de México, sino a las y los mexicanos, porque se ha visto en todo el país que se han realizado las visitas de los secretarios de Estado a la entidad mexiquense, cuando hay otros estados, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entidades con grandes carencias que no reciben las visitas de los secretarios, no los vemos en esas zonas”.

Indicó que hay problemas de seguridad en todos los estados de la República, no solamente en el Edomex, por lo que acusó al gobierno federal de estar concentrado en esa entidad.

“Sabemos la importancia que reviste al Edomex; nosotros exigimos que se pongan a trabajar y no a comprar voluntades, empezando por el Presidente de la República, todos los secretarios están metidos en el Estado de México y me parece que se trata de una burla al pueblo mexicano, que el PRI salga a defender que ahora sí tienen que hacer decenas de visitas en el Estado de México y están dejando descuidando todos los problemas que hay en el país”, refirió.

Insistió que está comprobado el desvío de miles de millones de pesos en la entidad mexiquense, por ello preguntó al gobierno federal “cuánto se está destinando a otras entidades, donde las carencias son mayores, pero no hay elección por ello están en el abandono”.

Finalmente, demandó que se debe suspender en la entidad mexiquense los programas que no tienen ningún sustento jurídico. “La entrega de la tarjeta La Efectiva no tiene sustento jurídico en ningún programa social, es decir, nadie va a perder sus capacidades de alimentación y sobrevivencia si deja de recibir esa tarjeta, porque es muy diferente a los programas sociales que existen con padrones, y estamos hablando de más de 20 mil tarjetas documentadas. Hay elementos que nos hablan de una desviación de recursos, dado que no existen reglas de operación para esos programas”, concluyó.