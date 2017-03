Recibe indocumentada amenazas tras informar haber pagado impuestos

Phoenix.- Una indocumentada, estudiante de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), recibió esta semana cientos de amenazas y ataques a través de las redes sociales, por el solo hecho de haber informado a través de su pagina de Facebook que pagó sus impuestos.

Belén Sisa, una inmigrante argentina de 23 años de edad, beneficiaria del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), decidió colocar el pasado domingo en Facebook una fotografía suya mostrando su declaración de impuestos y declarando que pagó 300 dólares al estado de Arizona.

“Destruyendo un Mito: Yo, una inmigrante indocumentada, simplemente presenté mis impuestos y pagué 300 dólares al estado de Arizona”, escribió.

Sisa forma parte de los más de 750 mil jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” al haber recibido el amparo del DACA, que les otorga un alivio contra la deportación y permisos de trabajo de dos años, renovables.

La joven, que llegó con sus padres de Argentina cuando tenía seis años de edad, agregó que pagó sus impuestos aun cuando por ser indocumentada “no puedo recibir ayuda financiera del gobierno estatal o federal para la escuela, no puedo beneficiarme del (seguro de) desempleo, de un plan de salud reducido o de un fondo de jubilación”.

“Creo que soy una buena ciudadana. Oh y hay MILLONES (sic) como yo que pagan en un sistema del que nunca recibirán nada”, señaló.

Poco tiempo después de haber colocado la foto y el mensaje en Facebook, desde la noche del pasado domingo, docenas de extraños comenzaron a enviarle mensajes de que era una criminal y una mentirosa, y que la denunciarían para que fuera deportada.

Más de cinco mil 100 personas han reaccionado a la foto y al mensaje y más de dos mil 800 lo han compartido en los dos últimos días.

Desconocidos le enviaron mensajes diciéndole que la reportaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, al FBI e incluso al Servicio de Inmigración y Naturalización, que ya no existe.

Muchos también comentaron su apariencia, dudando de que fuera indocumentada por ser rubia, usar (en la fotografía) buena ropa y tener un automóvil.

Sisa publicó algunas imágenes de los mensajes que recibió, incluyendo: “Eres repugnante y espero que tú y tu familia sean enviados al pequeño país que tus antepasados construyeron”.

“Si eres una extranjera invasora, serás recogida e investigada y lo veré yo mismo.

¿Quién soy yo te preguntarás? Soy tu mayor pesadilla … Soy un gobernador con esperanza de colocar tu deportación en mi curriculum vitae y se verá muy bien en mis elogios”, son algunos de los mensajes.

“Yo esperaba hacer una declaración y educar a la gente, lo que has sabido todo este tiempo no es la verdad”, dijo Sisa en declaraciones a la prensa local. “Decidí publicar el mensaje básicamente para acabar con el mito de que los inmigrantes no contribuyen y no pagan impuestos a este país”, indicó.

“A mis hermanos y hermanas indocumentados que se ven afectados y me envían mensajes, les veo, estoy con ustedes y nunca dejaré de hablar por nuestros derechos y nuestras familias. Nunca dejaré de hablar. Esto vuelve locos a estos enemigos. Estoy aquí para todos ustedes siempre”, agregó.

Sisa es una defensora abierta de los “dreamers”: En 2015, escribió un artículo de opinión en el que presionaba a los líderes de Arizona para que otorgaran colegiaturas de residentes en el estado a los “dreamers” y el año pasado sirvió como ayudante en la Convención Nacional Demócrata, aunque ella no puede votar.