Bob Dylan acudirá a recibir el Nobel de Literatura el fin de semana

Estocolmo.- Finalmente, el músico, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan acudirá el próximo fin de semana a recibir el Premio Nobel de Literatura que ganó el año pasado, tres meses después de la ceremonia de entrega, reveló hoy la Academia Sueca.

“La buena noticia es que la Academia Sueca y Bob Dylan han acordado reunirse este fin de semana en Estocolmo, donde el cantante estadounidense debe dar un concierto”, informó la secretaria permanente de la Academia, Sara Danius.

En un breve mensaje difundido en su blog en el sitio Web de la Academia, Danius explicó que el galardón será entregado a Dylan, aprovechando los conciertos que el artista estadunidense ofrecerá el sábado y domingo en la capital sueca.

“La reunión será pequeña e íntima y ningún medio estará presente, solo asistirán Bob Dylan y los miembros de la Academia, conforme a los deseos de Dylan”, precisó la secretaria la Academia Sueca, encargada de designar cada año al laureado de Premio Nobel de Literatura.

Danius destacó que el autor de “Blowin’ in the Wind” y “A Hard Rain’s a-Gonna Fall” no pronunciará ningún discurso a la entrega del Nobel, aunque destacó que “La Academia tiene razones para pensar que se enviará una versión grabada”.

El discurso de recepción, también llamado “lección del Nobel”, es una cuestión obligada para todos los galardonados, el cual debe darse en los seis meses siguientes a la ceremonia de entrega de premios, es decir antes del 10 de junio próximo.

“A veces se envían discursos del Nobel grabados, el último de ellos fue el de la laureada con el Premio Nobel de Literatura 2013, Alice Munro”, recordó Danius, en referencia a la novelista canadiense, de 82 años de edad, que no pudo viajar a Suecia debido a su frágil salud.

El músico estadunidense, de 75 años de edad, quien fue galardonado con el premio “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la gran canción estadunidense”, declinó una invitación el año pasado a asistir al tradicional banquete de la ceremonia de entrega, por otros compromisos que tenía previsto.