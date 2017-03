Mancera en contra de que verificaciones se hagan en agencias automotrices

México.- El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que de ninguna manera se permitirá que las agencias automotrices en la Ciudad de México realicen las verificaciones vehiculares.

“A mí me parece que esto es algo delicado, eso es algo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) no debería de permitir; no puedes ser juez y parte”, expresó en entrevista en el marco de la entrega de unidades de transporte público M1 en la Plaza de la Constitución.

“Tenemos el compromiso de la propia Secretaria de Medio Ambiente federal de que esto no se iba a permitir”, señaló el funcionario tras reiterar que “es un esquema que simple y sencillamente no puede ser”.

Lo anterior luego de que distribuidores de vehículos en el país afirmaron estar listos tecnológicamente para que sus agencias operen también como centros de verificación vehicular.

Respecto a la promulgación de la ley que permite a los perros guía entrar a establecimientos, Mancera Espinosa indicó que la próxima semana serán publicadas varias de estas disposiciones.

Comentó que a la institución donde se entrenan perros guías se les amplió el Permiso Administrativo Temporal Irrevocable (PATR) porque lo que producen es para los propios animales, para el propio funcionamiento del lugar.

Entonces, no hay ningún afán de lucro, es básicamente un autogenerado y vamos a ampliarles el PATR para que puedan realizar su labor, subrayó el mandatario capitalino.

Descartó la donación al centro de entrenamiento del terreno donde operan pues consideró que “no les conviene porque tendrían que hacer un pago de predial que no pueden soportar, es algo que en un esquema financiero no les haría bien”.

Ntx.