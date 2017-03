Consejos simples para mantener una vida activa

México.- Las largas jornadas de trabajo, las pocas horas que se invierten en educación física en las escuelas, así como el incremento del uso de aparatos electrónicos favorece el desinterés de las personas por hacer ejercicio.

“Sí me gustaría ir al gimnasio, pero entro temprano y salgo muy tarde del trabajo; ya salgo cansada y sólo llego a la casa a preparar mis cosas para el otro día”, confesó Carolina Arroyo, quien trabaja como contadora en una empresa.

A estos motivos se agrega a la lista la falta de confianza en los beneficios para que los mexicanos logren mantener una disciplina de ejercicio, aseguró el titular de la Subdirección de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII), José Gilberto Franco Sánchez.

“Por no creer en la posibilidad real de los resultados, en el valor del logro, en pensar que no soy capaz de realizar los esfuerzos requeridos y particularmente en no creer que puedo ser otra persona con otros estilos de vida, con otra figura, con otros atributos”.

El médico cirujano subrayó que además de los beneficios físicos, el ejercicio mejora aspectos psicológicos como ansiedad, depresión y autoestima, al mismo tiempo que disminuye el estrés, favorece la sexualidad y promueve el rendimiento laboral.

Por ello y en el marco del Día Mundial de la Actividad Física que se celebra el 6 de abril, Franco Sánchez ofreció 10 propuestas para mantenerse en movimiento ya sea en casa o en los espacios de trabajo.

1. Evitar elevadores y subir por las escaleras. Incrementar un piso cada dos a tres semanas.

2. Pasear al perro.

3. Caminar en círculos mientras se habla por celular. Alternar pasos cortos y largos.

4. Acudir al espacio de otro compañero para hacer consultas en lugar de preguntar por mensajes.

5. Bailar.

6. Escoger la tienda más alejada para comprar una bebida o un bocadillo.

7. Elegir parques para caminar mientras se conversa con amigos o colegas.

8. Salir con amistades activas a pasear en bicicleta o escalar una montaña.

9. Cenar dos horas antes de dormir y salir a caminar.

10. Realizar tareas domésticas con intensidad.