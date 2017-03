Este sábado, capitalinos podrán “regalar vida” donando sangre

México.- Con el objetivo de contar con el respaldo necesario para atender casos de emergencia, “Operación Salvavidas, dona un poco de tu sangre” se llevará a cabo este sábado en la capital mexicana.

La campaña de donación altruista de sangre, en la que participan la Cruz Roja Mexicana en coordinación con un grupo radiofónico, se llevará a cabo a partir de las 8:00 horas en la calle Artículo 123 número 90, colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc.

Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar y aumentar la esperanza y calidad de vida de millones de personas con enfermedades potencialmente letales.

Sin embargo, en muchos países la demanda supera a la oferta, por lo que se requiere del apoyo de donadores voluntarios no remunerados para garantizar un abasto suficiente, enfatizó la Secretaría de Salud.

En tanto, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) señaló que en México el porcentaje de donadores altruistas es de 3.0 por ciento, y el resto son llamados por reposición o familiares; es decir, donación familiar y no altruista.

Los interesados en donar deberán presentarse aseados y con ropa cómoda y manga corta, presentar identificación oficial con fotografía vigente en original, así como tener entre 18 y 65 años y un peso mayor de 50 kilos.

Además, deben acudir con ayuno mínimo de cuatro horas y máximo de ocho, no haber estado enfermo en los últimos 14 días, no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días, además de no haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.