Sergei Rachmaninov, de los máximos representantes del Romanticismo ruso

México.- Considerado el creador de obras que representan la mayor expresión musical del romanticismo, el compositor, pianista y director de orquesta ruso Sergei Rachmaninov, es recordado este 1 de abril a 144 años de su nacimiento.

Sergei Vasilyevich Rachmaninoff nació el 1 de abril de 1873 en Oneg, Rusia, en el seno de una familia noble que estaba emparentada remotamente con el Gran Ducado de Moscú, su padre, su abuelo y su madre fueron músicos amateur que le enseñaron los principios de la música.

Sergei se crió junto con sus cinco hermanos, su padre, un ex oficial de la armada rusa malgastó la fortuna familiar y durante su infancia Sergei vivió momentos trágicos que incluyeron la muerte de dos de sus hermanas, la ruina familiar y la separación de sus padres.

Cuando Sergei tenía 9 años de edad, la familia Rachmaninoff se mudó a San Petersburgo, donde tomó lecciones de piano en el Conservatorio, fue entonces que el compositor Alexander Siloti (1863-1945), quien era primo de Sergei, le recomendó ir a Moscú a tomar clases con Nikolai Zverev (1832-1898).

Según el portal “www.filomusica.com”, poco tiempo después Sergei fue a Moscú para encontrarse con Zverev con quien vivió por tres años al lado de otros dos estudiantes de piano, Matvey Pressman y Leonid Maksimov.

En mayo de 1886 los tres alumnos y su profesor Zverev visitaron Crimea para estudiar armonía con Ladukim, y Sergei escribió su primer trabajo, una transcripción para cuatro manos de la Sinfonía Manfred, misma que interpretó con Pressman.

En 1888 comenzó a tomar clases de piano con su primo Siloti, quien además le presentó al pianista Sergei Taneyev (1856-1915), por quien Rachmaninoff sentía una profunda admiración.

Rachmaninoff le sugirió a Zverev ser compositor, propuesta que le pareció casi una ofensa pues para Zverev eso era “malgastar su talento y desperdiciar su tiempo”, esta discusión le puso fin a su relación profesor-alumno, y Sergei se fue a vivir con su tía.

Durante esta etapa, Rachmaninoff compuso algunas piezas y en 1891 se graduó del Conservatorio de Moscú con las máximas distinciones, en este mismo año finalizó su Primer concierto para piano y orquesta.

En 1892 estrenó “Trío para piano, violín y violonchelo”, y con solo 19 años de edad concluyó su primera ópera “Aleko” que lo hizo ganador de la Medalla de Oro del Conservatorio de Moscú y estrenó en el Bolshoi con enorme éxito, además contó con la asistencia de su ídolo Piotr Illyich Tchaikovsky (1840-1893).

Al año siguiente presentó a Tchaikovsky su poema “La roca” para su aprobación, al compositor le gustó y prometió que la dirigiría en su estreno, pero desgraciadamente no pudo cumplir su promesa ya que falleció ese mismo año, Rachmaninoff devastado, compuso “Trio élégiaque” para despedirse de él.

En 1897 Rachmaninoff se encontraba ansioso por estrenar su Primera Sinfonía, que dirigió Aleksandr Glazunov (1865-1936), pero fue su dirección lo que hizo que ésta fuera un desastre, se rumora que asistió borracho a conducir y la música fue terrible.

Rachmaninoff escribió a su amigo Aleksandr Zataevich “ésta ha sido pésimamente ejecutada, me asombra que un hombre con un talento como el de Glazunov dirija tan mal, y no me refiero a su técnica, sino a su musicalidad, parece que no siente nada cuando dirige”.

De acuerdo con “www.pianored.com”, después de esto Rachmaninoff detuvo por un momento sus creaciones musicales, hasta que en 1900 su Concierto para Piano en Do menor, marcó su regreso a la composición.

Tras la revolución soviética, Sergei y su familia salieron de Rusia como exiliados, primero a Suiza y en 1935 migraron a Estados Unidos, donde debido a su precaria situación económica, Sergei se vio obligado a ser pianista para subsistir.

Durante los últimos años de su vida, Rachmaninoff se encontraba nostálgico, extrañaba a su natal Rusia, y disminuyó notablemente su creación de obras, únicamente compuso seis obras nuevas de 1917 a 1943, señala “www.biografiasyvidas.com”.

La extensa obra del artista incluyó desde sonatas para piano hasta sinfonías, incluso, la primer sinfonía estuvo desaparecida durante varios años porque rompió las partituras después de su desastroso estreno, sin embargo, luego de su muerte fueron encontradas y reconstruidas.

Sergei Rachmaninoff murió el 28 de marzo de 1943 en una pequeña casa que compró el mismo año en Beverly Hills, a causa de un cáncer tardiamente diagnosticado.

