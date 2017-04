El “novio” de Josefina, las contradicciones de Barbosa, y el maltrato al Chapo

Por Francisco Garfias.

La renuncia de Miguel Barbosa al PRD era cuestión de tiempo. Está anunciada para la mañana del lunes. El otrora coordinador de la bancada del sol azteca lo hizo público ayer en declaraciones a los reporteros de la fuente del Senado.

Ese mismo día, por la tarde, se envolverá en la bandera de Morena y asistirá al arranque de la campaña de la maestra Delfina Gómez, candidata del partido obradorista al gobierno del Estado de México.

El senador poblano presentó su renuncia como un acto de congruencia. “No podría yo ir a apoyar a la profesora Delfina, candidata de Morena, siendo perredista. No podía ir a un acto de campaña de un candidato distinto al del PRD”, declaró.

Barbosa, eso sí, pudo sumarse a Andrés Manuel López Obrador, uno de los peores críticos del PRD, desde su escaño de coordinador de la bancada del Sol Azteca en la Cámara Alta.

¿Acto de congruencia? ¡Mmmmmm!

Ahí les va. Desde Puebla nos llegó información en el sentido de que Barbosa inició su vida política en el PRI. Algo que no se sabe. Llego al PRD con el apoyo de Jorge Méndez Espinola, quien lo propuso y lo hizo dirigentes estatal del Sol Azteca, según el periodista Arturo Luna Silva, autor de la columna Garganta Profunda, ubicada en el sitio pueblaonline.com

“Barbosa se encumbra. De la noche a la mañana deja de ser priista, aunque sus hábitos y costumbres sigan siendo priistas. Hábil para la intriga, de inmediato logra un control absoluto sobre dicho partido; impone su cultura patrimonial y caciquil sobre el Sol Azteca, abandona el grupo de Méndez Espíndola y se va a los brazos de la corriente de los llamados Chuchos”, escribe Luna Silva.

Lo demás ya lo conocemos. Formó parte de la dirigencia nacional del PRD; diputado plurinominal en San Lázaro; coordinador nacional de Los Chuchos, senador de lista, coordinador del GGPRD en el Senado; presidente de ese órgano legislativo ; y presidente del Instituto Belisario Domínguez.

Deja el PRD luego de 23 años de militancia y se avienta en brazos de Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas sobre preferencias electorales rumbo al 18.

¿Oportunismo puro? Es pregunta.

* * *

Josefina Vázquez Mota por fin sacó la casta. Le hacia falta mas agresividad. Subió un video a las redes sociales en el que dice que “en la campaña del primo de Peña Nieto (Alfredo del Mazo) están desesperados. “

“Tienen tanto miedo que ya ni siquiera saben que inventarme. Ya se metieron con mi familia, cosa que solo hacen los mafiosos. Ahora van a decir que estoy enferma.; me van a inventar novio; vayan ustedes a saber que más me van a inventar. Les digo una cosa. No tengo miedo. Ustedes tampoco deben tenerlo”.

La candidata del PAN al gobierno del Estado de México dice tener conocimiento que a los electores mexiquenses de bajos recursos los amenazan con quitarles los programas sociales. “Eso no va a pasar. No lo voy a permitir. Vamos a ganar y vamos a echar a este grupo de familias que se ha repartido todos los privilegios haciéndole daño al estado de México alégrense, ya se van. Les juro que ya se van.

Josefina ha sido víctima de un uso faccioso de las investigaciones que la PGR hizo sobre el supuesto involucramiento de su padre y seis hermanos en lavado de dinero. En la propia Procuraduría admiten que pudo haber habido “porosidad” sobre el caso en la SEIDO o en algún juzgado, y que no es casual que haya sido en épocas electorales.

* * *

“No paga ser austero”, nos dijo ayer el diputado federal Agustín Basave Benítez. El ex presidente del PRD no sólo renunció al 20 por ciento de su salario y al llamado “fondo de moches”, sino que rechazó el seguro de gastos médicos mayores. En un intento por poner el ejemplo. Quería hacer presión sobre sus pares en San Lázaro, pero ni un solo diputado lo imitó.

Basave acompañó su declaración con una copia del oficio que le envió a Mauricio Farrah, secretario general de la Cámara baja, en la que le informa de su decisión de no recibir los pagos mensuales por concepto de Atención Ciudadana y Apoyo Terrestre, 28 mil 772 pesos; y otros 3 mil 540 pesos que recibía por concepto de apoyos económicos.

“Mi rechazo a esos ingresos responde a los problemas económicos del país y al esfuerzo de austeridad que, a mi juicio, debemos hacer los legisladores”, se lee en el oficio con hecha del 2 de febrero del 2017.

* * *

En la cárcel de máxima seguridad de Nueva York, donde esta recluido, El Chapo Guzmán no recibe condiciones mínimas de trato establecidas por las Naciones Unidas. Es el reo peor tratado. Sus defensores de oficio dicen que no ve la luz, ni recibe visitas familiares. Amnistía Internacional ya tomó cartas en el asunto. Pide que se le permita visitar al capo mexicano para verificar sus condiciones de encierro.

Fin.