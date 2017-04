Morrissey expresa su cariño a México y se burla de Trump

México. A cuatro años de su última visita a México, el músico británico Morrissey manifestó anoche su amor por este país y sostuvo que lo mejor del muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que lo va a mantener del otro lado.

Con el aforo del Palacio de los Deportes, Morrissey dio cátedra de lo que significa montar un show en vivo, y es que además de deleitar a sus fans con emblemáticos temas como “Sudehead”, mostró sus dotes de baile y su elocuencia con su discurso contra el maltrato animal y el calentamiento global.

En punto de las 21:30 horas sobre el entarimado se proyectó un largo video con el cual el británico rindió tributo a la banda estadounidense The Ramones y a los cantautores James Brown y Lou Reed, entre otras figuras que han influido en él.

Aunque los primeros minutos generaron expectativas del público, al poco tiempo éste se desesperó y a mediante chiflidos mostraron su impaciencia, pues a quien querían ver cantar era a Morrissey.

De manera abrupta, luego de más de 30 minutos de video, la pantalla fue retirada y Morrissey arribó al escenario con un elegante atuendo, pantalón caqui y saco plateado.

La espera había terminado y los fans gritaban de la emoción pues su ídolo, el exintegrante de la banda The Smiths, compartió en esta noche mágica varios de sus éxitos, entre ellos “Sudehead”, “Let me kiss you” y “Everyday is like sunday”.

Entre agradecimiento por el cariño que le brindaban sus fans, hombres y mujeres de entre 20 y 30 años, Morrissey compartió algunas de sus opiniones en torno a preocupaciones sociales como la construcción del muro y lo despiadado que resulta la práctica de la tauromaquia.

Respecto a este último tema, el cantautor compartió las canciones “The Bullfighter Dies” y Meat is Murder”, las cuales estuvieron acompañadas de videos con escenas violentas contra los animales.

“Cuál es tu excusa ahora. La carne es asesinato”, se leyó en la pantalla con fondo rojo y letras blancas.

Momento especial en esta noche de música, nostalgia y reflexión, se vivió cuando el tecladista del músico, el mexicano Gustavo Manzur, se presentó ante los fans para expresar que para él era un honor ser parte del ensamble de Morrissey.

Y así, uno a uno de los integrantes pasaron frente al micrófono para presentarse. Al final, Morrissey recibió grandes ovaciones por su talento y simpatía.

“What she said”, “How killed me” y “How soon is now” fueron otros de los temas que deleitaron a los fanáticos del músico británico, quien en todo momento recibió muestras de cariño y admiración de sus más de 25 mil fans que se dieron cita en el domo metálico.