Björk, Underworld y James Blake actuarán en el Festival Ceremonia este domingo

México. Björk, Underworld, Nicolas Jaar y James Blake, sí se presentarán en el Festival Ceremonia, que tras su cancelación debido a malas condiciones climatológicas, reanudará actividades este domingo, con un cartel en el que ya no figuran los nombres de M.I.A., Beach House, D.R.A.M y Vince Staples.

Los organizadores del encuentro musical anunciaron mediante un comunicado, que gracias al compromiso de los artistas con el público mexicano, el festival podrá realizarse este domingo.

“Sin el apoyo de los artistas y su increíble disposición y compromiso con el público no hubiera sido posible llevar a cabo la quinta edición de Ceremonia. Esperemos que todos se sumen al esfuerzo que hicieron los artistas y nos acompañen”.

También se informó que quienes decidan no asistir al festival podrán solicitar su reembolso a partir del miércoles 5 de abril y más adelante darán a conocer detalles del procedimiento. En cuanto al transporte, solo se tendrá un punto de salida en la Ciudad de México.

Otros artistas que ya no podrán ser parte de Ceremonia son: Gallant, Floating Pints y Madame Gandhi. Se integró al cartel Mylco. Se solidarizaron con el festival para su quinta edición: Majid Jordan, Snakehips, What so not, The black Madonn.

También Virgil Abloh, River Tiber, La Banda Baston, Rey Pila, Simpson a Huevo, Buscabulla, Soyomayor, AJ Dávila, Hapax Legomenon, Brunog, Kali Mutsa y Tayrell.