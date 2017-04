Cómo tener un perro o un gato reducen tu estrés

Elizabeth Scott, MS – Healthy Mind, VeryWell / Trad. Alfonso López-Collada

Las mascotas pueden significar un trabajo extra de limpiar, pasear y alimentarlas, pero pueden hacer mucho más por tu estrés de lo que implican estas tareas en tu vida –incluyendo la reducción de la soledad–.

Al buscar maneras de reducir el estrés en nuestra vida, generalmente recurrimos a ideas como practicar yoga, llevar un diario o meditar. Son excelentes técnicas, sin duda. Pero contar con un “mejor amigo” también puede aportar mucha liberación del estrés y beneficios a la salud. Si bien los amigos humanos aportan gran apoyo socia y otros muchos beneficios deseables, este artículo se enfoca en los beneficios de tener amigos peludos: gatos y perros.

La investigación nos enseña que, a menos que seas alguien a quien realmente le desagraden los animales, o que de plano tus ocupaciones te impidan cuidar adecuadamente una mascota, ésta puede darte excelente apoyo social, alivio del estrés y otros beneficios a tu salud… ¡tal vez incluso más que la gente! Lee más para conocer otros beneficios de tener mascotas.

Las mascotas pueden mejorar tu estado de ánimo

Si amas a los animales, es virtualmente imposible estar de mal humor cuando los tiernos ojos de tu mascota se encuentran con los tuyos, o cuando un gato súper suave se frota contra tu mano. Las investigaciones respaldan los beneficios que tienen las mascotas para mejorar el humor. Un estudio reciente encontró que los hombres con SIDA tenían menos probabilidades de caer en depresión si eran dueños de una mascota.

Las mascotas controlan mejor la presión arterial que los medicamentos

Sí, es verdad. Mientras que las drogas generalmente pueden reducir la presión arterial, no son tan efectivas para controlar los picos que producen el estrés y la tensión. Pero en un estudio sobre mascotas y presión arterial, grupos de corredores de bolsa hipertensos de New York que tenían perros o gatos mostraron tener menor presión y ritmo cardiaco que quienes no los tenían.

Cuando supieron los resultados, la mayoría del grupo que no tenía mascotas consiguió una.

Las mascotas te impulsan a salir y hacer ejercicio

Ya sea que paseemos a nuestros perros porque lo necesitan, o más bien para disfrutar caminando en su compañía, los dueños de perros pasan más tiempo caminando que quienes no tienen uno, al menos los que viven en un medio urbano.

Dado que el ejercicio es benéfico para manejar el estrés y para la salud en general, tener un perro puede ser considerado como un elemento que incrementa ambos beneficios.

Las mascotas pueden ayudarte a socializar

Cuando caminamos, hacernos acompañar con un perro nos puede hacer más accesibles y darle a la gente una razón para detenerse y platicar, aumentando así la cantidad de personas que conocemos y dándonos oportunidad de hacer crecer nuestra red de amigos y conocidos, lo que también tiene grandes beneficios para el control del estrés.

Las mascotas ahuyentan la soledad y nos aportan amor incondicional

Puedes contar con tus mascotas de muchas maneras que no se dan con la gente. te pueden ofrecer amor y compañía, pueden disfrutar de cómodos silencios, guardar secretos y acurrucarse contigo. Y podrían llegar a ser el mejor antídoto contra la soledad. De hecho, un estudio encontró que los residentes de los asilos reportan menos soledad cuando son visitados por perros, ¡que cuando los visitan personas y otras personas! Todos esos beneficios pueden reducir el nivel de estrés que experimenta la gente como respuesta a sentimientos de aislamiento y falta de apoyo social de las personas.

Las mascotas pueden reducir el estrés – a veces, mejor que la gente

Si bien todos conocemos el poder que tiene hablar de nuestros problemas con un buen amigo que también es bueno para escuchar, las investigaciones muestran que pasar tiempo con una mascota puede ser incluso mejor.

Un estudio mostró que, al desempeñar una tarea estresante, la gente de hecho experimenta menos estrés si está acompañada por sus mascotas que por un amigo de apoyo o incluso por su pareja (esto puede deberse en parte al hecho de que las mascotas no nos juzgan; sólo nos aman).

Es importante saber que tener una mascota no es lo mejor para todo mundo. Las mascotas representan más trabajo y responsabilidad, lo que pudiera implicar su propia dosis de estrés. Aún así, para la mayoría de la gente los beneficios de tener una mascota supera a los inconvenientes. Tener un “mejor amigo peludo” puede reducir el estrés en tu vida y darte apoyo en los tiempos difíciles.

Fuentes:

Evenson RJ, Simon RW. Clarifying the Relationship Between Parenthood and Depression. Journal of Health and Social Behavior. December 2005.

Siegel JM, Angulo FJ, Detels R, Wesch J, Mullen A. AIDS diagnosis and depression in the Multicenter AIDS Cohort Study: the ameliorating impact of pet ownership. AIDS Care. April 1999.