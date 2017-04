Luego de golpiza durante motín, “El Gato” Ortiz va a parar al hospital (+fotos)

México. Tras publicarse la versión de que Omar “El Gato” Ortiz, ex arquero profesional, sufrió una golpiza en un motín del Penal de Cadereyta y que no había recibido atención médica, el ex portero de Rayados fue atendido en el Hospital Universitario, en Monterrey.

Según revela un diario de circulación nacional en su versión electrónica, “El Gato” acudió el sábado al Hospital Universitario para valoraciones médicas y luego reingresó al Penal de Cadereyta, donde está preso acusado de ser cómplice de una banda de secuestradores.

Los informantes dijeron que Ortiz presentó lesiones en la nariz, en un ojo y en un tobillo, pero declinaron dar detalles del estado de salud.

En la imagen que circula en Twitter, Ortiz se observa tirado en el piso con el rostro hinchado y cubierto de sangre, por lo que se especuló que la foto fue tomada el martes.

Redacción/24Horas