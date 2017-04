VIDEO. “Mi hijo no es un delincuente”: Pepe Aguilar

México. El cantante Pepe Aguilar aseguró que él y su familia están 100 por ciento en solidaridad con su hijo Emiliano, luego de haber sido detenido en la frontera de Estados Unidos cuando intentaba ingresar a cuatro personas de nacionalidad china.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el cantautor, aseguró que su hijo mostrará su inocencia, pues afirma que no es un delincuente.

“Creo en mi hijo, él no es un delincuente y estoy seguro que así lo probará él en su juicio”.

Pepe Aguilar también fue enfático al señalar que no hablará del sentir de su hijo y mucho menos de lo que quiera decir o no a la prensa y seguidores.

“No estoy ocultando nada. No sé nada, yo no hice nada, simplemente no voy a hablar de otra persona, de otro ser humano, de un hombre que tiene casi 25 años de edad; él sabrá lo que quiere o lo que no quiere decir de su vida”.