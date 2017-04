El accidente de Reforma

En estos tres últimos días no hubo plática en la que faltara el tema del accidente del BMW que quedó literalmente en pedazos, al igual que cuatro de sus cinco ocupantes en pleno Paseo de la Reforma.

El accidente sucedió la madrugada del viernes. De inmediato se subieron a las redes videos de cómo quedaron esparcidos los restos humanos. Las imágenes realmente perturban. Pensé en mi hijo de 20 años y en el dolor de las familias de esos jóvenes de entre 25 y 30 . Después supe que el auto era conducido por un hombre completamente alcoholizado a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Alguien escribió en Facebook: “Qué diferente habría sido si el conductor estuviera ahorita en el “torito”.

Cuando en 2003 comenzó en la Ciudad de México el programa “Conduce sin alcohol”, mejor conocido como “el alcoholímetro”, muchos se mostraban escépticos de que funcionara. Creían que era otra oportunidad para más corrupción policiaca. Hasta ahora no he conocido un caso cercano de alguien que haya sobornado al “torito”. Son más las historias que, tras la cruda moral y corporal, terminan hasta en risa por haber pasado una noche en el “torito” o la “vaquita” . Según cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), el alcoholímetro ha logrado reducir en 30 por ciento las muertes por accidentes automovilísticos. Ya 25 estados tienen el programa.

Por fortuna cada vez escucho a más personas que saben de excesos, que prefieren usar uber o taxi para evitar ser detenidos. Si ya sabemos que nos cuesta trabajo la moderación con el alcohol, más vale estar tras las rejas unas cuantas horas. También hay servicios de choferes cuando a pesar de traer vehículo, se ha brindado de más. Aún así todavía escucho a uno que otro amigo o amiga, pasando tips de dónde está el alcoholímetro. No se experimenta en cabeza ajena.

Hoy sabemos que el único sobreviviente del terrible accidente en Reforma y que iba completamente borracho era quien manejaba. Fue identificado como José Salomón Villuendas, de 33 años, hijo de un excomandante de la policía en la Ciudad de México y empresario de seguridad. Ya fue ingresado al reclusorio Sur, donde enfrentará cargos por homicidio. Como ironías de la vida, sólo resultó con un brazo lastimado, gracias a la bolsa de aire que lo protegió. Así es el destino. Pero nadie quisiera estar en su lugar.

El domingo algunas personas pusieron flores y velas cerca del lugar donde el BMW se despedazó. Ha sido uno de los accidentes más impresionantes ocurridos en la Ciudad de México. Aunque las imágenes difundidas son realmente perturbadoras, no estaría mal que pudieran servir para alguna campaña de concientización sobre el abuso del alcohol. He visto la cara de algunos jóvenes realmente conmovidos e impactados con esa lamentable tragedia, tras ver el video. No es una cuestión de morbo.