J.K. Rowling motiva a creadores con solamente ocho tuits

Los Ángeles.- En solamente ocho mensajes de 140 caracteres, cada uno, la escritora inglesa J.K. Rowling inspiró y motivó a sus miles de seguidores.

There were so many times in the early 90s when I needed somebody to say this to me. It's great advice for many reasons. https://t.co/tiGpAOb4Fh

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 3, 2017