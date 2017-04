La eficiencia energética nos une con América Latina: Odón de Buen

El ingeniero Odón de Buen, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, habló de la importancia de la Ley Federal de Normalización y Certificación, sobre el trabajo de ANCE y del Programa de eficiencia energética: “Una referencia importante de México ante el mundo”.

En la XXIV Asamblea anual de ANCE (Asociación de Normalización y Certificación) realizada en el Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México, el funcionario habló de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

“La Ley Federal de Metrología y Normalización, que cumple 25 años el primero de julio de este año, señaló, es la ley que nos une como CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) con ANCE, como un gran cuerpo de evaluación de la conformidad y también en la normalización, porque trabajamos juntos en la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

“De estos 25 años se ha hablado de los amigos que han ido construyendo este sistema de evaluación de la conformidad a partir de ANCE, y me asomé a la página de CONUEE para ver en qué normas está involucrado ANCE, en todas, y realmente la participación de CONUEE con ANCE es muy grande.

“Por eso aplaudí cuando a Rafael Nava (Presidente ejecutivo de ANCE) lo mencionaron como miembro de un consejo, del International Electrotechnical Commission, somos compañeros de viaje.

“Por cierto, andamos un poco preocupados, acabamos de ver el mapa de donde va a ser la próxima asamblea del IEC, una primera preocupación es que es Rusia y no sabemos ahí cómo vayan las cosas de aquí a diciembre, Vladivostok está a cien metros de la frontera con Corea del Norte, entonces, me alegra mucho que Rafael me acompañe a lo que puede ser el fin del mundo, y otros amigos, no sé Jesús Lucatero si vayas a acompañarnos”, añadió motivando la hilaridad de los asistentes.

“Así que espero que el fin del mundo se entretenga un ratito más en lo que vamos a cumplir nuestros compromisos”, agregó.

“En 25 años, en el tema que a mí me toca dirigiendo la CONUEE, en más de la mitad de esos 25 años; de tener cero normas hoy tenemos 30, de tener cero laboratorios hoy tenemos como 70, y ocho organismos de certificación entre ellos ANCE, lo que hace que tengamos un sistema muy robusto y no hay otro sistema como el de México, establecido por ley.

“Donde, además, a los productos, que no ocurre en otro lado más que en Norteamérica, les exigen una eficiencia mínima o un consumo límite, eso hace ya, que, en estos 25 años se note en la evolución, la reducción del consumo de energía de lámparas, refrigeradores, lavadoras, motores, aires acondicionados, que estimamos en cerca de 600 mil millones de pesos que han ahorrado los usuarios y también el gobierno federal en subsidios en el gasto.

“En la economía del país, las normas han tenido un impacto notable, inclusive, el consumo de gas es menor, con todo que la población ha crecido 1.2 por ciento anual.

“Se ha buscado también cómo el sistema nos puede permitir trabajar con Centroamérica, ampliar nuestras actividades, hay una norma, pero si no tienen el sistema y no tienen los laboratorios, no va a servir.

“ANCE ha recibido la vista de centroamericanos, costarricenses, salvadoreños, y están entusiasmados, creo que es un capital importante el Programa de eficiencia energética, somos una referencia importante de México ante el mundo, es el programa de eficiencia más robusto, que nos une con toda América Latina”, concluyó.

