“¿Qué culpa tiene el niño?” sobresale en nominaciones a Premios Luminus de Canacine

México.- Al ser considerada en cinco categorías, la película mexicana “¿Qué culpa tiene el niño?” sobresale en las nominaciones de la 13 edición de los Premios Luminus que organiza Canacine y que se llevarán a cabo el 27 de abril próximo en el Teatro Telcel.

El filme dirigido por Gustavo Loza está postulado como: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz (Karla Souza), Mejor Campaña Publicitaria y Mejor Promesa Masculina (Ricardo Abarca).

“La vida inmoral de la pareja ideal”, que dirigió Manolo Caro, le sigue también con cinco menciones en los rubros de Mejor Actriz (Cecilia Suárez), Mejor Campaña Publicitaria de una Película Mexicana, Promesa Femenina (Ximena Romo y Natasha Dupeyrón) y “El mundo bajo el brazo” (Leonardo de Lozanne).

Otros premios a evaluar serán: Película Mexicana Taquillera del Año; Película Mexicana más Taquillera en el Extranjero, Película más Vista en Plataformas Digitales y Película con más Reconocimientos Internacionales. Asimismo, se premiará a la Trayectoria Destacada en la Industria.

“La delgada línea amarilla”, “Desierto”, “El Jeremías”, “¿Qué culpa tiene el niño?” y “Me estás matando Susana” están colocadas en el segmento a Mejor Película. Cabe destacar que en dos de ellas participa el actor Gael García.

Como Mejor Director están postulados: Gustavo Loza (¿Qué culpa tiene el niño?), Jonás Cuarón (Desierto), Anwar Safa (El Jeremías), Roberto Sneider (Me estás matando Susana) y Michel Franco (Chronic: el último paciente).

Damián Alcázar (La delgada línea amarilla), Héctor Bonilla (Un padre no tan padre), Gael García (Desierto) y Tim Roth (Chronic: el último paciente), son los nominados al Premio Luminus como Mejor Actor.

Como Mejor Actriz se evaluó el desempeño de Karla Souza (¿Qué culpa tiene el niño?), Bárbara Mori (Treintona, soltera y fantástica), Ludwika Paleta (Mundos paralelos), Cecilia Suárez (La vida inmoral de la pareja ideal).

En conferencia de prensa, se reveló que los filmes nominados a Mejor Documental, son: “Bellas de noche”, “El patio de mi casa” y “Matria”; mientras que los postulados a Mejor Cortometraje, son: “Dobro”, “Verde”, “Evocaciones” y “24º 51’ Latitud Norte”.

En la categoría a Mejor Campaña Publicitaria de una Película Mexicana, se consideraron a “¿Qué culpa tiene el niño?”, “No manches Frida”, “Treintona, soltera y fantástica”, “Un padre no tan padre” y “La vida inmoral de la pareja ideal”.

“We only have tonight” (Reik/No manches Frida), “Rumbos paralelos” (Motel/Rumbos paralelos), “El mundo bajo el brazo” (Leonardo de Lozanne/La vida inmoral de la pareja ideal), “Amar de nuevo” (Benny Ibarra/Un padre no tan padre) y “Hasta el cielo alcanzar” (Aleks Syntek/El americano), fueron los temas seleccionados a Mejor Canción.

Los actores Tiaré Scanda y Vadhir Derbez, quienes son voceros de la 13 edición de los Premios Luminus, también dieron a conocer que en lo que se refiere a Mejor Película Animación, los favoritos son: “El americano” y “La leyenda del Chupacabras”.

En el rubro de Promesa Masculina sobresalen: Ricardo Abarca (¿Qué culpa tiene el niño?) Martín Castro (El Jeremías), Américo Hollander (La delgada línea amarilla) y Óscar Torres (Las elegidas).

En Promesa Femenina están: Nancy Talamantes (Las elegidas), Ximena Romo (La vida inmoral de la pareja ideal) y Natasha Dupeyrón (La vida inmoral de la pareja ideal).

De acuerdo con José Leonardo Martí, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine), al año pasado fue positivo para el cine mexicano al registrar un crecimiento del 12 por ciento en taquilla.

“En asistencia somos el cuarto país en el mundo y esto es muy relevante porque tan sólo por arriba de nosotros están Estados Unidos, India y China con más de mil millones de habitantes, estos dos últimos, mientras que Estados Unidos con 350 millones de habitantes”, destacó el también director general del complejo cinematográfico Cinemex.

Indicó que 2016 cerró con 2.7 boletos vendidos por habitante cuando hace ocho años se registraba apenas 0.8 de boleto vendido por cada persona.

Resaltó que el año pasado, los cines de México cerraron con 6 mil 400 pantallas, convirtiéndose en el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de pantallas y se busca continuar creciendo. Por lo pronto, se traduce a 19 mil habitantes por pantalla, muy por encima de otras naciones de América Latina.

“El nueve por ciento de la taquilla vino de las películas mexicanas. Fueron 31.6 millones de boletos vendidos, superando el récord de 2013, con un crecimiento de 83 por ciento en comparación con 2015. Esperamos que este año lo volvamos a hacer”, subrayó.

Reveló también que en 2016 se registraron siete películas mexicanas con más de un millón de asistentes y se creció 88 por ciento en taquilla, por lo que todo el esfuerzo se está viendo reflejado.