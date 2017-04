Regresan el jersey robado a Tom Brady (Video)

Ciudad de México.- Este día se dio a conocer en la cuenta de twitter de Tom Brady, la entrega oficial del jersey robado al jugador que fue recuperado en la Ciudad de México; Fue precisamente el dueño de Los Patriotas, Robert Kraft quien entregó la playera usada cuando se ganó el pasado campeonato.

Así mismo Kraft hace pocos días aseguró que el quarterback le garantizó que seguirá jugando seis o siete años más.

Kraft es considerado por trabajadores y jugadores de la NFL como un tipo optimista y despreocupado, cuya fortuna se calcula de unos 5.200 millones de dólares…

They're back! Robert Kraft presents Tom Brady with the jerseys he wore in Super Bowl XLIX and Super Bowl LI. pic.twitter.com/0AsuqS1j3Z

— New England Patriots (@Patriots) April 3, 2017