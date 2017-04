Venezuela: Golpe de Estado, por la vía legal

El Golpe de Estado perpetrado hace unos días en tierras venezolanas, ha sido obra no de militares, como acostumbramos en América Latina, sino de abogados metidos en esta intriga de alta escuela. Una abigarrada maniobra de tipo jurídico-político, que merece detallarse por la importancia mundial del caso.

La fama de corrupción de los jueces y de la clase política venezolana, fue uno de los factores que llevaron al poder al comandante Hugo Chávez, en 1999. Amnistía Internacional denunció antes de la subida al poder del comandante, sobre niveles de corrupción –de los que México no está lejos– en que los jueces incluso utilizaban tarifas “fijas” con las que cobraban por resolver “a gusto del cliente”, los juicios.

Por este tipo de razones, Chávez inició ese mismo año una primera ola de reformas judiciales, celebradas incluso por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero luego de algunos desencuentros con la judicatura, Chávez se dio poderes para cesar y nombrar jueces, lo que convirtió al Poder Judicial en un apéndice chavista, terminando así con la independencia de los juzgadores. Esta situación del poder judicial venezolano, como aliado del chavismo, explica en principio su participación en el intento de “golpe de Estado judicial”, de la semana pasada.

El golpe se ejecutó el miércoles, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo retiró sus competencias a la Asamblea Nacional de Venezuela. En otra decisión, el supremo tribunal despojó de la inmunidad procesal a los legisladores.

Problemas análogos habían surgido entre el chavismo y la oposición, desde que en 2015 el chavismo perdió las elecciones legislativas. El año pasado fueron pospuestas las elecciones locales; el chavismo aludía a un supuesto “parlamento alternativo”. Se ejercían presupuestos por el Ejecutivo, sin la debida aprobación legislativa. De cuando en cuando, los jueces anulaban leyes que habían aprobado los legisladores. Y de modo notable, el oficialismo hizo abortar el intento opositor por deponer a Maduro por vía de un referéndum, que trató de llevar adelante la oposición venezolana en 2016.

La mecánica precisa del Golpe de Estado de la semana pasada, nos hace ver que en Venezuela no estamos ante un “Golpe de Estado típico” en los que el ejército arrebata para sí el Poder Ejecutivo. Aquí es el Poder Judicial el que se adjudica las potestades del Poder Legislativo, por la vía jurídica, a través de una sentencia de la Sala Constitucional. Veamos.

La sentencia referida, versaba sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo para conformar “empresas mixtas” en el sector petrolero, sin autorización de la Asamblea Nacional (sentencia 156 de la Sala Constitucional). El caso tiene sus complicaciones en el ámbito energético, pero reviste importancia política y constitucional pues en sus últimas líneas, la citada sentencia estableció que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional “ésta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho” [énfasis añadido al texto].

Mediante la sentencia 156, la Sala Constitucional del Poder Judicial venezolano, se atribuye las “competencias parlamentarias”. Los jueces se adjudicaron a sí mismos el poder de los legisladores, con lo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial habrían quedado en manos de uno solo de esos poderes o bien, eventualmente, de algún órgano que ella dispusiese. Lo que incluso abría la puerta a que la Sala citada dispusiera que dichas competencias fueran ejercidas por un tercer órgano.

Suponiendo que ese tercero fuera el Poder Ejecutivo, con ello el ejecutivo podría aprobar todas las leyes que también aplicaría, conformándose claramente una dictadura en la cual un solo hombre dictaría, aprobaría y ejecutaría todas las leyes de un país, siendo tal hombre Nicolás Maduro.

Por su parte, el supuesto desacato en que incurrió la Asamblea y que menciona la citada sentencia, proviene de principios de 2016, cuando ese órgano admitió entre sus miembros a tres legisladores de la oposición cuya elección estaba en entredicho. La oposición venezolana recibió a dichos legisladores cuestionados -por la propia autoridad electoral venezolana- en un intento por lograr la mayoría necesaria para destituir a Maduro, sin reparar en que eso violentaba la legalidad.

Posteriormente y a pesar de que habían sido declarados en desacato, fue entonces cuando la oposición en la Asamblea trató de constreñir las facultades del ejecutivo para crear empresas mixtas en el sector petrolero y así se llegó a una “demanda de interpretación constitucional”, que fue resuelta mediante la multicitada sentencia 156. Eso originó una danza de sentencias y contra-sentencias que resumiremos enseguida.

Hace unos días, la inmunidad parlamentaria del total de los legisladores fue también anulada en otra decisión, luego de que éstos apoyaron la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a su país. Los legisladores podrían ser juzgados en tribunales militares, lo que a su vez da pistas sobre el apoyo que el oficialismo cree tener todavía en el ejército.

En particular, otra sentencia, la 155, decía que la inmunidad de los parlamentarios sólo ampara “los actos desplegados por los legisladores en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, lo que implica que la inmunidad no ampara contra “ilícitos constitucionales y penales flagrantes”.

También se declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, denominado: “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA”, lo que llevó a la anulación de la inmunidad parlamentaria, como se dijo arriba. En relación con las citadas sentencias, otra abogada, la Fiscal General de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, asumió una postura disidente dentro del chavismo y afirmó que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Por otra parte, también hubo respuesta del Legislativo. En un gesto simbólico, el líder legislativo Julio Borges rompió una copia de dicha sentencia 156 en público.

Incluso la ONU, en voz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al Hussein, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la reconsideración de la decisión de asumir los poderes del congreso venezolano. Dijo que “la separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia.”

Una agresión al principio de la separación de poderes, es inadmisible por la ONU y el mundo civilizado, por los motivos siguientes.

No es tolerable en los regímenes democráticos la vulneración a la separación de poderes. Todas las constituciones modernas pretenden adscribirse a este principio, cuya eficacia nadie pone en duda, aunque esto resulta debatible.

La teoría de la separación de poderes, popularizada por Montesquieu, lo que pretende defender es la libertad. De hecho, se identifica la libertad individual con la separación de poderes, que constituyó en su tiempo una protesta contra el absolutismo monárquico. Se buscaba controlar el ejercicio del poder, distribuyendo las funciones que entonces concentraba el monarca.

El propio Barón de Montesquieu dice en un célebre pasaje de su obra El Espíritu de las Leyes “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.”

En el caso venezolano de la semana pasada, hubo una unión de dos poderes –en lugar de separación. En específico, el supremo tribunal absorbió al poder legislativo. Con lo cual, dicho tribunal hubiera tenido funciones formalmente judiciales, pero en realidad funciones tanto judiciales como legislativas.

Por otra parte, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) se desató una fiera discusión incluso antes del golpe de Estado, pues el Secretario General de ese organismo, Luis Almagro, planteó que Venezuela debía ser suspendida del agrupamiento regional si no liberaba sus presos políticos y organizaba elecciones. El pleito lo ganó la semana pasada Venezuela en la OEA, pero ya está programada otra reunión el lunes 3 de abril.

Como consecuencia de la presión internacional en la ONU, la OEA, así como por las declaraciones de numerosos países y el pronunciamento citado de la fiscal venezolana, la Sala Constitucional emitió sentencias nuevas, denominadas “aclaratorias”, entre ellas la sentencia 157, que suprime lo relativo a la inmunidad parlamentaria que previamente había aprobado la sentencia 155.

Por su parte, una cuarta sentencia, la sentencia 158, modifica la primera sentencia de esta saga, la número 156, mediante la cual el Tribunal asumió las competencias del Parlamento, resolviendo ahora que se garantizará que tales competencias serían ejercidas por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, previo a la emisión de las sentencias aclaratorias, el Consejo de Defensa de la Nación fue convocado por el presidente Maduro, con el supuesto objeto de resolver el diferendo entre la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. El Consejo exhortó al Poder Judicial a revisar las sentencias números 155 y 156, con objeto de mantener la “estabilidad institucional y el equilibrio entre poderes”, de acuerdo con lo que dijo el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami –implicado con el narcotráfico internacional, según el Departamento de Estado estadounidense. Aunque más que un exhorto, eso pareció una orden que fue inmediatamente acatada por los jueces, quienes en menos de 12 horas emitieron las referidas “sentencias aclaratorias”.

Entonces, fue el Consejo de Defensa, convocado por Nicolás Maduro, quien interpretó las últimas notas de este intento de “Golpe de Estado por vía jurídica” que se desarrolló inicialmente mediante las multicitadas sentencias 155 y 156 de los jueces de la Sala Constitucional, pero que luego del pronunciamiento de la Fiscal General y de la comunidad internacional, fue revertido por el Tribunal Supremo, mediante las sentencias 157 y 158. Con lo cual comprobamos que los abogados venezolanos son en verdad astutos, pues la entrada y salida de Venezuela a la dictadura, ocurrida la semana pasada, se realizó… por la vía legal (!).

Ahmuán Iruegas litiga para “Cuarta Instancia.

Litigios Internacionales”. litigiosinternacionales@hotmail.com