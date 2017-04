-Del Mazo: las mismas promesas

Por Héctor Moctezuma De León.

Alfredito del Mazo Maza inició ayer su campaña en busca de la gubernatura del Estado de México con las mismas promesas que hizo hace 12 años Enrique Peña Nieto y hace seis, Eruviel Ávila Villegas, “voy a hacer del Estado de México el estado más seguro del país”, dijo en Ecatepec, ni más ni menos que en el municipio más violento de la entidad y de la República.

Esa es una Mentira del tamaño del mundo, porque es imposible hacer del Estado de México la entidad más segura en un sexenio, está en chino, para lograrlo pasaran décadas, Del Mazo no sabe de lo que habla no sabe que terrenos pisa a pesar de ser nieto e hijo de ex –gobernadores.

Sabrá el candidato del PRI que la arquidiócesis de la Ciudad de México señala este domingo en su órgano oficial Desde la Fe que “la entidad que dejará la actual administración –la de Eruviel Ávila- vive sitiada de hampones”.

Desconoce Alfredito que el Estado de México tiene las policías más corruptas en sus dos niveles, el estatal y el municipal. Los agentes deben pasar la prueba del control de confianza, con “acordeones”, de otra forma no se explica cómo están ahí.

El Estado de México señor candidato ocupa el nada honroso primer lugar en robo de autos, el primer lugar en feminicidios, el primer lugar en secuestros, ¿Se imagina cuantos años se llevaría revertir esa situación que se fue deteriorando por las corruptelas de los gobiernos emanados del PRI en 90 años?

Los corredores que van de la Ciudad de México hacia los distintos municipios de la periferia son auténticos nidos de ratas y la policía están coludidos con ellos. Todos los días ciudadanos que realizan su trabajo en la capital del país son víctimas de los delincuentes que operan con toda impunidad.

En el estado de México y en especial en los municipios de Huixquilucan Metepec, Luvianos, Coacalco y Ecatepec operan células de la delincuencia organizadas, que trabajan a placer sin que nadie les ponga un hasta aquí, señor candidato.

Decir que va hacer del Estado de México el estado más seguro del país, suena bonito, también lo dijeron sus antecesores, Peña Nieto y Ávila Villegas, y vea cómo viven los mexiquenses, después de doce años, apanicados por tanta violencia.

Una encuesta realizada en Facebook por el sitio SPD, señala que Delfina Gómez arrancó en primer lugar en la lucha por la gubernatura del Estado de México, con un 31.2 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Alfredito del Mazo Maza tiene el 24.7 por ciento, la panista Josefina Vázquez Mota el 18.4 por en tanto que el perredista Juan Zepeda registra apenas un 9 por ciento. Aun así entre amplios sectores políticos existe la percepción de que el PRI se robará la elección aunque no está el horno para bollos y el tiro les puede salir por la culata…En aras de la transparencia, el jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera debe informar sobre el aumento de los ingresos para su administración por concepto del nuevo sistema de fotomultas, son decenas de miles los automovilistas que han sido sancionados con el nuevo reglamento de tránsito que rige en la capital del país…El petróleo a la baja en el mercado internacional y la gasolina a la alza en México, se comprueba la gran mentira que denunciamos aquí luego de los argumentos que presentó el Secretario de Hacienda José Antonio Meade de que los precios del combustible en nuestro país se moverían de acuerdo a la cotización de los internacionales y del dólar, los dos están a la baja señor Secretario y la gasolina no.

