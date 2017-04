Don Fede, del Mazo, y las “encuestas serias”

Por Francisco Garfias.

Se dio el banderazo a las campañas en los cuatro estados donde habrá elecciones dentro de dos meses. En tres cambian gobernador. Coahuila, Estado de México, Nayarit. En Veracruz se renuevan las 212 alcaldías.

Pero es el Estado de México el que acapara reflectores, recursos, visitas de secretarios de estado, ambiciones, encuestas. Es el último bastión mayor que le queda al PRI y pretende conservarlo como sea.

Su candidato, Alfredo del Mazo, amaneció de buenas. Una encuesta del periódico El Financiero le hizo el día. Lo ubica a la cabeza en la intención de voto. Tan contento estaba, que le presumió el “primer lugar en las encuestas serias” a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula. Reforma también lo pone arriba.





Y es que el periódico del empresario Manuel Arroyo le otorga el 32 por ciento de las preferencias electorales, once puntos arriba de lo que registró en tiempos del gasolinazo, que puso al Estadio de México a la cabeza en el número de saqueos.

En discursos y declaraciones, el candidato del PRI ha ubicado el rescate de la seguridad como la principal preocupación de los mexiquenses. “Hay que reconocerlo y trabajar en ello”, le dijo a Cárdenas.

Dos millones de usuarios del transporte público corren el riesgo de ser asaltados diariamente, dijo Del Mazo III. Se comprometió a instalar cámaras por doquier, a trabajar en la depuración de las policías, el fortalecimiento del MP, construir universidades femeninas, bla, bla,bla…

“Voy a ser del Estado de México la entidad más segura del país”, aseguró.





Del Mazo de plano descalificó la encuesta SPDNoticias que ubica a Delfina Gómez, candidata de Morena, como puntera absoluta en la intención de voto, con el 31.2 por ciento de las preferencias electorales.

El abanderado del PRI aparece en segundo lugar, con 24.7 por ciento en la intención de voto. A Josefina la ubica en tercer lugar: 18.4 por ciento en la intención de voto. El perredista Juan Zepeda en un lejano cuarto lugar, con el 12 por ciento de las preferencias.

“El Financiero contradice a SPDNoticias, es decir, alguien miente”, escribió Federico Arreola, director del exitoso portal, en su leída columna diaria.

Abundó: ·”Puede el estudio de SPDNoticias estar equivocado y El Financiero decir la verdad. No somos dueños de la verdad…”

Pero, observó, lo cierto es que los analistas de “México Elige” –Sergio Zaragoza y Aldo Campunzano— que realizan para SPDNoticias encuestas aplicadas al universo de Facebook en el Estado de México, fueron el año pasado más precisas que las de El Financiero, que coordina Alejandro Moreno.

* * *

Josefina Vázquez Mota eligió el municipio de Atlacomulco para empezar su campaña. Tiene sentido. Es el que da nombre a un supuesto grupo de poderosos políticos que han gobernado por décadas el Estado de México.

Uno de sus líderes fue el desaparecido Carlos Hank González, a quien se le atribuye la frase “un político pobre es un pobre político” que integrantes del mítico grupo han asumido como un principio sagrado.

La candidata del PAN no dijo nombres. Ni falta que hace. Habló de “la camarilla que ha vivido de intereses, de corrupción, y que piensa que México entero les pertenece. En este Museo (de Atlacomulco), al lado de fósiles, se queda la familia completa de primos, tíos, hermanos… Aquí los vamos a dejar.”



Llamó la atención también la virulencia con la que la panista arremetió contra la maestra Delfina Gómez, de Morena. “No tiene voz propia”, dijo. De títere de Andrés Manuel no la bajaron. Ni ella, ni Ricardo Anaya. “Lo que hicieron con Juanito, lo quieren hacer ahora en el Estado de México”, dijo el jefe nacional panista.

* * *

En el arranque de Delfina Gómez, destacó , el efusivo aplauso que se llevó el senador ya ex perredista, Miguel Barbosa –ayer renuncio con escueta carta– cuando su nombre fue mencionado por la candidata de Morena. Otro senador ex PRD que la acompañó fue Alejandro Encinas.

La maestra Delfina, por cierto, adelantó que va a presentar una denuncia por violencia de género en contra del PRI y del PAN. No la bajan de monigote de Andrés Manuel. “Tengo cerebro, es una ofensa., me he ganado a pulso el lugar al que he llegado”, dijo.

* * *



Los malosos nos hicieron llegar al celular las palabras que pronunció la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, en el arranque de campaña del abanderado del partido, Juan Zepeda, en Nezahualcóyotl. Parecía un mensaje equivocado, pero no.

Dijo Barrales:

“Queremos que las mujeres manden en todo el Estado de México; que no las sigan maltratando, que no las sigan golpeando, desapareciendo, que las mujeres vivamos sin miedo, que tengamos la tranquilidad que los hijos vayan a la escuela.

Le preguntamos, en tono de broma, cual de las mujeres quiere que mande en el Estado de México. ¿Josefina? ¿Delfina?

“¡Nooooo! Las trabajadoras, las mamás!”, recalcó la ex sindicalista.

* * *

Hoy se instala el Comité Coordinador del tan cacareado como incompleto Sistema Nacional Anticorrupción. Nada que celebrar. La Organización Mexicanos contra la Corrupción hizo notar que “`por negligencia del Senado”, no ha sido nombrado el Fiscal Anticorrupción.

Destacó también que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aún no cuenta con magistrados en la Sección Tercera, encargada de sancionar actos de corrupción.

A la instalación del Sistema “mocho” asistirán, eso sí, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; la Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente, y el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, entre otros.

Fin.