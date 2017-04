La ansiedad y las relaciones personales

Arlin Cuncic, Verywell / Trad.: Alfonso López-Collada

Quienes tienen el Desorden de Ansiedad Generalizada (y quienes tienen niveles menores de ansiedad) pueden percibir que su nivel de ansiedad afecta sus relaciones personales. Si eres alguien que experimenta ansiedad, te puede ayudar entender las maneras en que eso puede afectarte y lo que puedes hacer al respecto. Y si en tu vida hay alguien que experimenta ansiedad, te puede ayudar comprender sus orígenes.

Sabemos que la gente con Desorden de Ansiedad Generalizada (DAG) tiene impedimentos en varios aspectos de su vida, incluyendo las relaciones con sus familiares, amistades y compañeros.

Si tú vives con DAG, puedes tener tendencia a la angustia matrimonial y estar en un mayor riesgo de divorcio. Más aún, los problemas en tus relaciones podrían significar problemas que se reflejen en el tratamiento, pues quienes tienen están en tal situación generalmente no responden igual a las terapias en el largo plazo.

Al preocuparte por tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo y otros, pudieras estar aplicando estrategias negativas para enfrentar esa inquietud. Con el tempo eso podría llegar a erosionar las relaciones que precisamente luchas por conservar.

¿Qué problemas pudieras estar teniendo?

Los problemas que la gente con desorden de ansiedad generalizada pude experimentar incluyen sobre todo:

Tener pocas relaciones.

Tener dificultad para atender las necesidades ajenas (porque tu propia ansiedad te envuelve).

Dificultad para expresar tus sentimientos.

Una actitud defensiva o miedosa en las relaciones de pareja.

Evitar las actividades con alguien más, por miedo (por ejemplo, ir de vacaciones o probar algo nuevo).

Problemas para sentir alegría y felicidad ante alguien más (por tu preocupación constante).

Ser impaciente con los demás.

Ser suspicaz o carecer de confianza en ti; siempre “tocar base” con otras personas; necesitar confirmación de alguien más.

Ser irritable con los demás, o criticarlos de más.

Reaccionar exageradamente ante ciertas situaciones y hacer que quienes te rodean se sientan incómodos.

Tener tendencia a terminar relaciones por miedo.

Sentirse dependiente o apegado(a) a otros.

Carecer de seguridad, lo que te lleva a temer y dudar de las intenciones ajenas.

Tips para superar estos problemas

Si tú tienes DAG, puedes aprender a evitar los problemas en tus relaciones con estas medidas:

Aprende a vivir el momento tomando un curso de plenitud mental (“mindfulness”).

Date un momento de plenitud mental antes de expresar un pensamiento de ansiedad.

Permítete sentir incomodidad cuando sepas que la ansiedad te está deteniendo, si eso te impide pasar tiempo haciendo lo que quieres con tus amigos, parientes o parejas. Los sentimientos incómodos se reducirán conforme enfrentes así esas situaciones.

Haz con otras personas algo que te haga reír, para aliviar tu ansiedad.

Sé especialmente tolerante con los demás cuando sientas que la ansiedad controla tu conducta.

Platica tus problemas en vez de guardar silencio, no permitas que tu espiral de ansiedad te controle.

Ve el punto de vista de tus amigos, parientes y personas importantes, y entiende su conducta desde su punto de vista.

Si tu conducta llega al punto de afectarles, platícales sobre tu diagnóstico de DAG.

Piénsalo dos veces antes de romper relaciones con alguien; pregúntate si tu ansiedad está prendiéndole fuego a tu conducta.

Pídeles su apoyo a quienes te rodean.

Busca ayuda con un(a) terapeuta, si no lo has hecho.

Desarrolla tus habilidades de comunicación tomando cursos o leyendo textos de auto-ayuda.

Estudios sobre el DAG y las relaciones

Amistades en la infancia y el DAG

En una investigación realizada en 2011 sobre el desempeño interpersonal de los niños (entre 6 y 13 años) con DAG, comparados con niños con Desorden de Ansiedad Severo, DAS, se encontró que aunque los niños con DAG tenían relativamente pocas amistades, sus probabilidades de tener un “mejor amigo”, participar en grupos y sus habilidades sociales eran similares a las de sus padres.

Lo anterior indica que el desorden de ansiedad generalizada en la infancia no necesariamente está asociado con incapacidad para relacionarse con amistades. Más aún, sugiere que los problemas sociales de los adultos con DAG son resultado de estrategias insuficientes para manejarse, que crecen con el tiempo… y de que eso puede ser revertido.

El matrimonio y el DAG

Un estudio de 2007 sobre el desorden de ansiedad generalizada y el ingreso a las relaciones duraderas de pareja (“National Comorbidity Survey”), mostró que quienes tenían DAG se casaban tanto como quienes no tenían el DAG.

Esto sugiere que la gente con DAG no está impedida para encontrar pareja, aunque luego pudiera tener problemas maritales.

Si tú tienes DAG y estás casado(a), sábete que puede haber pleitos en tu relación y que una terapia de pareja puede ayudarles.

Estilos de interacción de la gente con DAG

En otro estudio de 2011 sobre casos de individuos que estaban en terapia por DAG, la manera en que la gente exponía sus preocupaciones variaba según cómo interactuaban con los demás. Los investigadores descubrieron cuatro estilos entre quienes tenían DAG:

Invasor, metiche

Frío

No asertivo

Explosivo

Cada uno de estos estilos manifestaba sus preocupaciones de manera diferente. Por ejemplo, una persona preocupada por la seguridad de alguien podría llamarle cada cinco minutos (invasora), mientras otra podría no decir palabra y preocuparse en silencio hasta enfermarse (no asertiva).

Así pues, la misma preocupación puede afectar las relaciones de maneras diferentes y la terapia para el desorden de ansiedad generalizada debe enfocarse en estos diferentes estilos de interactuar.

El DAG puede afectar tus relaciones de varias maneras. Si experimentas angustia con tus amistades, familiares o alguien que te importa, toma en cuenta que es normal y que hay mucha investigación sobre estos vínculos. Si afecta tu desempeño diario, busca la ayuda de tu médico familiar o tu especialista en salud mental para determinar la mejor manera de proceder en el contexto de tu diagnóstico de DAG. Aprender cómo enfrentarlo positivamente, a la larga te beneficiará a ti y a tus relaciones.

