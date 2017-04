Dicen que el autismo no mata, pero a mí me mató a mi hijo en vida: Federica Quijano

México.- Federica Quijano confesó que el tener un hijo autista es una prueba muy difícil por la que ha pasado, pues aunque aseguran que el autismo no mata, a ella este trastorno le mató a su hijo en vida.

La integrante del grupo Kabah compartió esta experiencia, previo a la alfombra azul que Imagina, Centro Terapéutico de Trastornos del Espectro Autista, realizó la noche de este martes en Cinépolis Coyoacán, donde se exhibió la película “Los Pitufos: La aldea escondida”, con el propósito de recabar fondos para dicha institución.

“Esta labor la estamos haciendo con el propósito de darle voz al autismo. Como sabemos el mes de abril es el mes del autismo y como también lo saben yo tengo un niño con autismo y dentro de toda la investigación que he hecho y entre todas las fundaciones que hay, ésta en especial me llamó mucho la atención, porque está trabajando en construir una residencia para los niños que son más agresivos y que no hay manera de controlarlos en casa”.

Agregó que esta es una opción para las familias que tienen este tipo de situaciones con sus hijos que son autistas.

“No hay ningún tipo de residencia de este tipo en México, hay una que es muy cara, pero en Imagina queremos hacer esta residencia para que todo mundo que tenga un hijo, hermano o familiar con autismo pueda ser recibido y por eso estamos haciendo diferentes actividades para recabar fondos como la de esta noche”.

Compartió que afortunadamente el apoyo a este proyecto ha sido muy bueno, pues varias empresas se han unido a la causa.

“Empresas como Cinépolis, La Costeña, Sony Pictures, entre otras, y medios como ustedes para difundir esta campaña y así como esta premier, haremos varias actividades durante este mes del autismo, para darle voz a mi hijo y a los hijos de otras personas que padecen autismo”.

Dijo que la primera residencia de este tipo se construirá en Guadalajara y después esperan hacer otra en la Ciudad de México.

Al preguntarle sobre la experiencia que ha tenido en lo personal, como madre de un hijo con este trastorno, Federica se sinceró y confesó lo siguiente:

“Ha sido complicado, en un principio me decían sabes qué, el autismo no mata y pues no, no me mató a mí, pero sí me mató a mi hijo, porque mi hijo dejó de ser el niño que era cuando llegó, hablaba, corría, jugaba, y a los tres años lo perdí de un día para otro porque sí tienes la imagen de ese niño, pero ese pequeño ya no es tu hijo”, dijo la cantante casi a punto de llorar.

Cabe señalar que Federica Quijano adoptó a dos niños y uno de ellos, Sebastián, es quien padece ese trastorno.

“Es triste, pues es como lo que le sucede a las familias que tienen un paciente con Alzhaimer, pues se dan cuenta de que tienen una pérdida de un ser querido de una manera ambigua, que sigue estando ahí pero ya no es esa persona. Para mí ha sido muy difícil, pues te creas expectativas como papá y a la mera hora nada de eso pasa”.

Agregó, que todo esto ha sido un proceso complicado para todos.

“Primero pasas por esos pasos de enojo, frustración y de tristeza, pero luego hay que levantarte y decir lo que sigue, a hacer algo y decir: ‘Mientras yo viva voy a tratar de dejarle el camino menos complicado a mi hijo en caso de que yo falte’. Hay que trabajar en eso, con actitud y no quedarnos con los brazos cruzados, eso no está en mi sistema nervioso, ni en mí. El rendirme jamás”.

Por la alfombra azul desfilaron, además de los personajes de “Los Pitufos”, los compañeros de Federica del grupo Kabah, Daniela, Apio Quijano, así como Chacho Gaytán, Carlos Fonseca, Samantha Yashima, Óscar Cano y la ex primera dama de México, Margarita Zavala de Calderón, entre otros.