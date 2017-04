El Muro, el Rio Bravo y López Obrador

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Esta era de la información es una fortuna para la didáctica tanto de la geopolítica como para la política misma. Abrir los medios, que están repletos de pifias y de ejemplos que ilustran lo que las teorías dicen, es maravilloso. Porque con la red se está al alcance de lo que antes era un terreno vedado, hoy es un umbral hacia lo que se clasificaba como “secretos de estado”. Los errores eran patrimonio de la secrecía, no de los que los cometían.

Los críticos antes no tenían credibilidad. Contaban únicamente con seguidores incondicionales, digamos creyentes; porque en verdad se las veían negras para relatar verdades políticas que desconocían. Estaba en chino que pudieran documentar sus aseveraciones. Se limitaban a las frases ideológicas propias de la jerga en boga de su militancia. Aferrados a un chisme incompleto y descontextualizado, ampliaban toda suerte de fantasías en las que la bohemia era sinónimo de análisis.

Pero ahora paradójicamente lo evidente ya poco se puede comentar de manera adicional, porque la información en bruto, es con mucho ilustrativa. Las incapacidades saltan a la vista y las traiciones también.

Pero como siempre pasa, ahora el problema es otro: no es la falta de información sino como hay mucha y no hay criterios para seleccionarla, mejor ni se lee.

Porque eso hay que concluir lógicamente que uno está equivocado cuando supone que todos los políticos leen y todo indica que no es así, casi ninguno lo hace.

Y no quiero pensar que la enorme burocracia que cobra cada quincena y que lo hace excesivamente, son analfabetas funcionales. Y tampoco quisiera aceptar que no les interesa México a los precandidatos a todos los cargos, a los grillos partidistas, a los gobernadores del norte y a los de las ONGs, pero las evidencias me desmienten, porque aunque se las dan de patrioteros, a la mera hora son puro pájaro nalgón.

Porque para muestra un botón, escuche usted, por favor : llevan casi una semana en la mayoría de los medios las declaraciones del secretario del Interior de Estados Unidos Ryan Zinke, “sugiriendo” que el muro de la ignominia, el que ya es un insulto para cualquier mexicano, se construya o no, aparte incluya una amenaza más: quieren que se construya del lado mexicano, para que el Rio Bravo no quede bloqueado de su lado y ellos si tengan acceso a toda nuestra agua. En abierto plantean el atraco, y es uno de su gabinete, no es un ranchero chicano que quiere más cuota de agua. La quieren toda.

¡Algo Inaudito!

Pero lo más sorprendente ha sido que hasta la fecha nadie le haya respondido….

¡Un silencio sepulcral!

Y no asombra que por su escaso interés en lo importante o por su pobre cultura, que los gobernadores rivereños, no hayan dicho esta boca es mía: el decepcionante Javier Corral, el mafioso Moreira, el simplón de Jaime el Bronco, o Cabeza de Vaca. Porque estoy seguro que cuidan sus palabras en exceso. ¡Que Caray! no se vayan a ofender los vecinos, donde seguramente tienen casas o departamentos para el fin de semana. Y la señora, mejor dicho las señoras, no se vayan a molestar que las hagan pasar los gabachos un mal rato en el cruce; solo porque sus maridos andan de hocicones protestando porque nos quieren dejar sin agua. Mejor dicen: eso es federal, no me meto ¿o no?

En ese vacío de traición no pueden decir que no lo sabían las autoridades específicas del agua, como la SEMARNAT, la CONAGUA, o los consejos de Cuenca que dependen del Rio Bravo y que no tengan la mínima convicción, ni los argumentos legales y técnicos cuando se trata de hablar fuerte de lo que es propio.

Y en ese mismo tenor tal parece que nada más les interesa a los módulos de riego, sus pleitos internos y la codicia de los apoyos del gobierno. Lo demás, lo de fondo pertenece al mundo de lo colectivo y de la dignidad nacional, y han de decir eso, compa, no nos corresponde.

Bueno, ni una palabra de los representantes mexicanos de la Comisión de Límites y Aguas: nada. Ya me imagino a mi amigo Roberto: No hay que moverle, no se vayan a enojar. Su estrategia encantadora de excesiva prudencia me derrota.

En ese pasaje se ilustra la verdad mexicana y se explica la irresponsabilidad del gobierno central y de los gobiernos de los estados fronterizos, de sus legisladores y todos los masiosares de las burocracias que cobran a dos manos. Se ven como son: inútiles a más no poder.

Sencillamente faltan liderazgos con seriedad.

El que lo dudaba entiende con una luz matinal, cómo es que un López Obrador está a punto de ser el prototipo de líder mexicano: ignorante, mentiroso, lenguaraz, listillo y burlista, un Pepito de los chistes. Un mal mexicano, uno más de los que critica sin concebir que está en la misma canasta de las frutas podridas o mal logradas que le van a dar diarrea a los que se las coman.

Porque la pobreza de liderazgos allí se ve. No entienden ni siquiera la importancia del agua en un país semidesértico. Andan perdidos ofreciendo una tómbola de becas inexistentes y salarios gratuitos imaginarios. No en lo real, el agua es real y se la quieren robar ¿podrán? Si nos atenemos a ellos, sí. Por principio, no por estrategia únicamente, antes de andar en lo de Venezuela que también es necesario, primero lo primero.

A ver si alguien me calla y en estos días, solo para no dejar pasar; alguien se atreve a poner en su lugar un debate que no es ni siquiera, entre ellos y nosotros, solo entre ellos. Idéntico a los debates del siglo antepasado de la cámara de representantes allá, que terminaron quitándonos más de la mitad de nuestro territorio aquí…. Ahora quieren el agua.