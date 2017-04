Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Desde finales de marzo, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ONU-Mujeres vienen implementando una absurda campaña dizque para sensibilizar a la población con respecto a la violencia que sufren las mujeres, especialmente la “violencia sexual”, en los espacios públicos. Se trata de una campaña inspirada, claro está, en la totalitaria mitología feminista, que, como bien sabemos, es la ideología que actualmente domina el quehacer gubernamental en México, especialmente en la Ciudad de México.

La susodicha campaña está contaminada de androfobia y misandria, ya que prejuzga demasiado sobre el comportamiento de los varones, al tiempo que “invisibiliza” los actos de violencia y molestia ejercidos por las mujeres. Y, como es de suponerse, la campaña también está infectada por la irracionalidad.

Aquí algunas notas con respecto a la susodicha campaña:

Experimento pantallas

La campaña sucia de Mancera y ONU-Mujeres comenzó con un ridículo video, que intenta colocar a los varones en una situación incómoda, tal como la que, según los productores, sólo sufren las mujeres en el Metro de la Ciudad de México. Si no lo han visto, aquí lo tienen:

https://www.youtube.com/watch?v=jvebzI_egJc

Se trata de la Estación Auditorio, de la Línea Naranja (Línea 7), que, cosa rara, está casi vacía, como casi vacíos van los vagones. Cualquier extranjero que viera eso, pensaría que México ya entró al Primero Mundo. ¡Lo que daríamos todos los usuarios del Metro para que éste funcionara así todos los días! Con un Metro así de holgado habría poca posibilidad de que las personas fuéramos como en latas de sardinas, y muy poca posibilidad habría de que las mujeres fueran “tocadas” contra su voluntad.

Con un Metro así no serían necesarios los vagones exclusivos para mujeres (y discriminadores para los varones).

De entrada, la hipocresía de las autoridades capitalinas da rabia: la mala gestión, la incompetencia y la corrupción (¿ya se nos olvidó la Línea Dorada?) en el Metro de la Ciudad de México, elevan la posibilidad de generar todo tipo de violencia. No sólo la violencia de algunos varones “nalgueadores”, que sí existen, sin duda alguna: también la violencia de algunas mujeres que, aprovechándose de la androfobia y la misandria que han generado las autoridades públicas amaestradas por el feminismo, pueden llegar a acusar en falso a los varones de “tocarlas”, mínimo para extorsionarlos o fastidiarlos. ¿Cuántas notas no han salido al respecto?

Aquí les va una de hace diez años:

http://www.cronica.com.mx/notas/2007/331606.html

Y, claro, como gracias a la “perspectiva de género” ahora los varones debemos, en los hechos, probar nuestra inocencia, estamos en desventaja. En los hechos, la presunción de inocencia se aplica de forma discrecional, en detrimento de los varones.

Mancera y ONU-Mujeres son generadores de una alta vulnerabilidad para los varones… ¡raros privilegios los del “patriarcado”!

Ahora pasemos a las sandeces del video con respecto al asunto de las “miradas lascivas”.

El concepto, de suyo, supone un nivel evidente de imbecilidad: ¿cómo podría comprobar un juzgador, o un individuo estándar, la “intencionalidad lasciva” de una mirada? ¡Absurdo!

En el video, de repente la cámara de un Circuito Cerrado de TV (CCTV) se dirige hacia las nalgas de algunos usuarios-varones, a objeto de transmitir las imágenes respectivas a través de los televisores que se hallan dispuestos a lo largo del andén. ¡Y los chavos se incomodan mientras algunas personas se mofan de la ocurrencia!

¿Así o más tonto el asunto? ¿Me pregunto qué agencia “creativa” habrá producido ese bodrio?

A ver, comencemos por lo elemental. Psicología para los dummies del gobierno capitalino y de ONU-Mujeres.

Todos los días, quienes viajamos en el Metro podemos observar a muchas mujeres dirigiendo y posando sus miradas en los cuerpos de los varones que viajan cerca de ellas, más específicamente en las piernas musculosas, los brazos fornidos, los ojos claros, los rostros ovales, los cutis tersos, los labios carnosos, las nalgas abultadas, los bíceps venosos y las barbas bien perfiladas de los varones agraciados físicamente.

Y no pocas mujeres ponen sus ojos en el “paquete”, es decir, en esa protuberancia subventral varonil que invita a suponer la existencia de un miembro viril de tamaño superior al promedio. ¡Ay, Dios santo!

Algunas mujeres lo hacen de reojo, pero lo hacen. Y no pocas se hacen las “inocentes”, pero allí están, con la mirada clavada. Pero por más que finjan, sus miradas no pasan desapercibidas para quienes somos muy observadores. Ellas también miran y miran mucho. ¡Qué ganas de hacernos pendejos, pues!

Yo no sé si esas miradas conllevan una “intención lasciva”. ¿Cómo saberlo si no puedo entrar al cerebro de las personas viajantes? Puedo constatar que las mujeres dirigen su mirada hacia ciertas partes del cuerpo varonil, pero no puedo comprobar con qué fin lo hacen, ni qué ideas pasan por sus mentes cuando observan. Quizás no están viendo el “paquete” de un varón, sino el fino diseño de la cremallera de sus pantalones vaqueros.

Y tampoco puedo practicarles allí mismo una electroencefalografía, para, al menos, saber qué partes de su cerebro se activan cuando están mirando el “paquete” de algún varón. (Hagan ustedes las adaptaciones necesarias para los “homos”).

Así, pues, todos podemos constatar, todos los días, que todos nos vemos entre nosotros, sin saber a ciencia cierta con qué intención nos vemos. Por ello, cualquier apelación al término “mirada lasciva” denota mucha imbecilidad, por ser un término anti-científico. ¡Increíble que haya habido legisladores que hayan aceptado la introducción de esa vulgaridad en nuestro Derecho!

Por ello, el verdadero problema gira en torno a la siguiente pregunta: ¿en qué momento podemos sancionar legalmente a una persona por mirar a otra? ¡Uf, todo un tema! Tema que nos remite a la famosa teoría jurídica de los “actos de molestia”, cuya centralidad podemos ubicarla en el “Don’t disturb me” del pensamiento anglosajón.

¿En qué momento, y bajo qué circunstancias, podemos aplicar el “No me molestes” cuando nos movemos en el espacio público?

¡Carajo, se trata preguntas orientadas a zanjar esta clase de entuertos dentro de nuestra vida en sociedad! Preguntas cuyas respuestas incluso deben rebasar los asuntos de índole sexual en el transporte público. ¡Vieran ustedes cómo me molestan los “aleluyos”, todos los domingos, con su propaganda mitológica!

Pero nuestras autoridades públicas capitalinas (sobre todo Mancera) son tan irracionales e irresponsables, al igual que ONU-Mujeres, que en lugar de debatir y acordar algo sensato sobre el tema de los “actos de molestia”, hacen campañas idiotas.

Sinceramente, a mí no me molesta, ni en lo más mínimo, que me observen en el Metro o fuera de él. Menos me interesa la intención de la mirada. Ni siquiera reparo en ello. Ante la mirada ajena, mi total indiferencia… ¡salvo si la chava en cuestión está “agradable”! De ser éste el caso, el encuentro de miradas puede ser el inicio de un “amor a primera vista”. Y, a este respecto, todos tenemos muchas historias qué contar. ¿Verdad que sí?

Conozco a muchas personas que opinan igual que yo. Y yo me conduzco con base en la excelsa filosofía de La Sonora Dinamita: “Si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar te daré una cachetada. No te metas con mi cucu”. ¡Excelente criterio! Increíble que un grupo cumbiambero resuelva mejor este problema que toda la burocracia gris, inepta y feminista de Miguel Ángel Mancera y de ONU-Mujeres.

¿No les parece adecuado mi criterio? Bueno, se vale, así es la democracia. Entonces… ¿qué otro criterio proponen? Uno que sea realista, que esté basado en la ciencia (demostración de por medio), y que sea aplicable y efectivo. Uno que no sirva sólo de vil pretexto para realizar campañas insulsas con cargo al erario público.

#NoEsDeHombres

Otra etapa de la pésima campaña “contra la violencia hacia las mujeres” hizo su aparición recientemente. Consiste en una serie de pósteres que presentan a distintos varones, todos ellos morenos, haciendo gesticulaciones que, según los diseñadores, representan “rostros lascivos” que incomodan a las mujeres.

Aquí un ejemplo:

https://www.facebook.com/onumujeres/photos/a.227894290556441.72843.164497266896144/1497969900215534/?type=3&theater

Ya tratamos el asunto de las “miradas lascivas”. No repetiré. Con respecto a tales pósteres, lo que ofende la inteligencia es la idea caricaturesca y simplona de que esos rostros encarnan una “intención lujuriosa”. ¿De dónde sacaron eso? Esas mismas caras bien pueden ser utilizadas como publicidad barata para taquerías y, sinceramente, no creo que muchas personas hagan esos gestos cuando están mirando libidinosamente a alguien. Eso sólo cada quien lo sabe, porque sólo a nosotros nos consta lo que pasa por nuestros cerebros.

El simplismo y el reduccionismo de las imágenes son patéticos, como también lo es el mensaje amenazante que acompaña a las imágenes: la “violencia sexual” puede llevar a los varones a la cárcel. Y sólo a los varones, que conste, porque muchas leyes e instituciones han “normalizado” la androfobia y la misandria: las mujeres no ejercen “violencia sexual”, pues. Me siento en tiempos de la Reina Victoria.

¿Pero cómo se nos puede ocurrir, por ejemplo, que las mujeres lleguen a “cosificar” a sus parejas, pasando a considerarlas como de su exclusiva y entera “propiedad”? ¡Y más vale que los “varoncitos” sean fieles, eh, porque si no se les acusará de “violencia psicológica”!

Ah, y para presentar la estrategia #NoEsDeHombres hubo un presídium “de primera”, destacando: Patricia Mercado, la Secretaria de Gobierno de Mancera, que sigue sin renunciar pese a su ineptitud con respecto al manejo de los reclusorios; Teresa Incháustegui, la Directora del Instituto de las Mujeres, que no fue capaz de introducir el tema del aborto en el Proyecto de Constitución de Mancera; y Tamara de Anda, la bloguera que considera que la palabra “guapa”, de suyo un halago, es un acto de “acoso” si quien la dice es un taxista desconocido y poco agraciado (¡habiendo empresarios tan “guapos” y adinerados, caray!).

Obvio, por allí aparecieron un par de varones partidarios de “lo políticamente correcto”: un luchador y un actor que, por sus arranques “micro-machistas”, seguramente fueron merendados por las feministas más radicales.

En fin, en fin, mis estimados lectores.

No me resta sino reiterar mi rechazo y reprobación ante esta clase de campañas sucias, llenas de irracionalidad, androfobia y misandria, y pagadas con recursos públicos.