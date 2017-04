Condenan diputados resolución judicial que amparó a presunto violador de una menor

Ciudad de México.-En la sesión del miércoles, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social condenaron la resolución del Juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, por la que amparó a uno de los presuntos violadores de la joven Daphne Fernández.

Las y los legisladores expusieron que los hechos ocurrieron en enero de 2015, cuando se le obligó a Daphne Fernández subirse a un auto con los jóvenes Enrique Capitaín Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, quienes abusaron sexualmente de ella; sin embargo, desde esa fecha la autoridad actuó de manera lenta y con dilación.

Solicitaron al Poder Judicial de la Federación revocar el amparo y resolver el caso con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y darle certeza jurídica a la víctima.

Pidieron a los órganos encargados de procuración y administración de justicia del país intensificar la capacitación de juzgar con perspectiva de género.

En los comentarios, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), señaló que en la investigación ministerial hay datos que dan muestra del abuso que sufrió Daphne; sin embargo, el juez Anuar González menciona que dichas pruebas no demuestran fehacientemente que lo haya hecho con la intención de copular o de satisfacer un deseo sexual. “Esto deja un precedente negativo en la impartición de justicia, y abre la puerta para que miles de niñas y de mujeres sean nuevamente víctimas de violencia sin que la justicia llegue a cada una de ellas”.

Pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva la procedencia del citado juicio de amparo y que de acuerdo con su tesis 272008, haga uso de su facultad de atracción y resuelva el caso de Daphne como un medio excepcional de control de la legalidad. Además, intensifique la capacitación con perspectiva de género a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y se aplique el protocolo que tiene muchos años en vigencia y aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es juzgar con perspectiva de género.

Kathia María Bolio Pinelo, diputada del PAN y presidenta de la Comisión Especial sobre la no discriminación, precisó que el llamado caso de los “Los Porkys” es fruto de la impunidad y la prepotencia que impera en el país. “Hoy, mientras la familia de Daphne exige justicia, hay jueces para los que ciertos tocamientos, sin el consentimiento de una menor, no significan lascividad”.

Se congratuló por la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de suspender al juez Anuar González Hemadi e iniciar un procedimiento de investigación administrativa en relación a su actuar. “Los mexicanos estamos indignados por los atropellos del sistema de procuración de justicia que ha demostrado ser ineficiente y corrupto. Esperamos que la investigación aclare si estamos o no ante un caso de tráfico de influencias, impunidad, ineficiencia y corrupción. Le hacemos un llamado para que eche abajo aberrante sentencia y garantice acceso a la justicia y un debido proceso para Daphne”.

Del PRD, la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de los delitos cometidos por razones de género, mencionó que ese tipo de sentencias hablan de la necesidad urgente de llenar los huecos y vacíos legales que “son escaparates de impunidad, nichos de corrupción y, lo peor del caso, permisos para que se violen nuestros derechos”.

Planteó combatir la corrupción del Poder Judicial, ya que no está juzgando con perspectiva de género y ni está atendiendo al bien superior del menor. “A pesar de que hay avances legislativos y diversas políticas para reducir la brecha de desigualdad, lo cierto es que no bajan a una realidad, las leyes no se aplican. Es allí donde se presenta este tipo de casos que no permiten que se obtenga justicia a mujeres como Daphne”.

Lia Limón García, diputada del PVEM, lamentó que pese a los esfuerzos para juzgar con perspectiva de género, se siguen presentando resoluciones como la del caso de Daphne, “que ponen en evidencia la persistencia de violencia sistemática institucional en contra de mujeres, así como la falta de conocimientos, preparación, profesionalismo y sensibilidad”.

Tal decisión, dijo, refleja impunidad y evidencia que la violencia de género no se limita a los hogares, trabajos, barrios o comunidades, sino trasciende a las instituciones encargadas de garantizar protección e integridad a las mujeres y acceso a la justicia. “Condenamos la decisión del juez y hacemos un llamado a que se profundice en la capacitación en el Instituto de la Judicatura y todas las instancias del Poder Judicial, en materia de perspectiva de género”.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) puntualizó que el caso del ataque sexual a una joven en Veracruz, que llevaron a cabo jóvenes pudientes en enero de 2015 y que es conocido como el caso de “Los Porkys”, debieron prevalecer criterios actualizados y que están hoy en día en la norma para impedir un nuevo acto de injusticia en contra de la víctima; sin embargo, “el juez decidió proteger a uno de sus agresores y antepuso criterios subjetivos para una tipificación del delito sin la perspectiva de género”.

Condenó la decisión del juez Anuar González y exigió que el Consejo de la Judicatura Federal actúe con toda severidad, “porque aún en el caso el juez tenía la atribución de exhortar al Ministerio Público para complementar las pruebas suficientes. Debemos condenar este hecho porque ya aquí en esta Cámara ha habido avances muy sustanciales en contra de la violencia hacia las mujeres”.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) relató que el juez Tercero del Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, en su amparo a favor de uno de los acusados, culpa a la menor de no haber demostrado su estado de indefensión frente a cuatro varones, que no demostró el abuso sexual y que la intención de la violación de que fue objeto no tenía intenciones lascivas de satisfacer un apetito sexual.

“El amparo refleja la poca consideración, no sólo de los derechos de la menor implicada, sino de toda la población femenina del país, así como una nula comprensión de los instrumentos de impartición de justicia con perspectiva de género. Este amparo no sólo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial del país, las convenciones internacionales y las mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia”, afirmó.

Por Encuentro Social, el diputado Gonzalo Guízar Valladares mencionó que el caso de Veracruz, conocido como “Los Porkys”, es uno más de los actos que dan vergüenza. “Se trata de una niña violentada en sus derechos y violada en su condición física. Es un acto reprochado y que reclama justicia de un pueblo, pues cuando no gobierna la justicia, sino la corrupción e impunidad, un pueblo gime y es infeliz”.

Calificó como vergonzoso que un juez quede impune, ante la sociedad, de un acto bochornoso como el caso Daphne, en Veracruz. Llamó a otorgar justicia, pues “la sociedad quiere vivir en paz, alegre y en armonía. No habrá esto si no aplicamos la justicia; debemos vigilar la norma de conducta en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y, desde luego, en el Judicial”.

María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada de Nueva Alianza, resaltó que la autoridad ha actuado con dilación, pues en las primeras indagatorias permitió a los culpables salir de la entidad e incluso del país y, aunado a ello, se encuentra la resolución de un juez que otorgó un amparo a uno de los acusados argumentando que los tocamientos solo fueron roces incidentales, “lo cual amplía la indignación y se presta a interpretar que los jóvenes se han visto favorecidos por la autoridad y la ley, mientras que la víctima ha sido revictimizada”.

Se manifestó a favor de ahondar en las investigaciones de manera imparcial, pronta y expedita para llegar al fondo de los hechos y de esta manera aplicar la ley, pero sobre todo garantizar la impartición de justicia. “No permitamos que casos como éste queden en el olvido o en la burocracia jurídica, o en las influencias que se puedan manipular. Es una exigencia que nos demanda la sociedad de Veracruz, es una exigencia de Dafne”.