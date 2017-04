Quedar fuera de Copa MX es un fracaso, admite técnico de Rayados

Monterrey.- El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, se dijo frustrado por la derrota sufrida contra las Chivas de Guadalajara y dejó en claro para su equipo es un fracaso no haber llegado a la final de la Copa MX.

“Primero que nada estamos tristes por el resultado del juego, el no haber llegado a la final es un fracaso, es lo que te puedo responder, estamos muy dolidos”, manifestó.

Al término del cotejo efectuado en el nuevo estadio del conjunto regiomontano, el timonel dijo sentir frustración pero indicó que lo relevante para su equipo será darle vuelta a la página.

“Estoy frustrado, pero me levantaré pensando en el partido del sábado (dentro de la Liga MX), del fracaso soy el responsable número uno, hay que darle la vuelta a la página”, añadió el argentino.

Antonio Mohamed dijo que su permanencia con el equipo se dará con base en resultados y que su deseo es renovar contrato con Monterrey, el cual vence al término del Torneo Clausura 2017, pero que no se quedará a fuerza si no lo quieren.

“Mi intención es quedarme, pero no quiero ser obstáculo si la gente no me quiere. Necesito ganar para que me quieran, trabajaré hasta que termine el torneo, quiero quedarme pero tampoco es a la fuerza, me hago responsable de que el equipo queda eliminado”, concluyó.

NTX